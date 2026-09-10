ألمانيا: تأكيد ارتفاع التضخم إلى 2.9% في أغسطس بضغط من تكاليف الطاقة

أكد مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني (ديستاتيس) البيانات النهائية التي أظهرت تسارع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 2.9% في أغسطس، مقارنة بـ 2.8% في يوليو، مسجلاً أعلى مستوياته منذ أبريل الماضي، وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.2%.

وجاءت أسعار الطاقة كعامل رئيسي وراء هذا التسارع، حيث قفزت بنسبة 10.5% على أساس سنوي نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود والتدفئة.

في المقابل، حافظ التضخم الأساسي— الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية— على استقراره عند 2.4%، بينما تباطأ ارتفاع أسعار الأغذية بشكل ملحوظ ليسجل 0.1% فقط.

ويعكس هذا الارتفاع استمرار الضغوط التضخمية فوق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، إلا أن استقرار معدل التضخم الأساسي يبعث على الاطمئنان بعدم اتساع نطاق موجة الغلاء في باقي القطاعات الخدمية والاستهلاكية.