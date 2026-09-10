الوادي الجديد تستعد لإطلاق الملتقى الأول للعدالة الثقافية

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وفد إحدى المؤسسات للثقافة والفنون، للتنسيق لإطلاق الملتقى الأول للعدالة الثقافية والتنمية في المجتمعات اللامركزية، والمزمع تنفيذه بالمحافظة، بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي وعدد من المراكز والمؤسسات الثقافية؛ بهدف تسليط الضوء على محافظة الوادي الجديد كواجهة حضارية وثقافية فريدة، والترويج للتراث الثقافي المادي وغير المادي للمحافظة.

وأعربت المحافظ عن تقديرها لجهود التعاون المشترك التي تسهم في تعزيز دور الفنون والثقافة في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص استثمارية في مجالات الصناعات الإبداعية، فضلًا عن ترسيخ مفهوم العدالة الثقافية، والسماح للمنتجات الثقافية للوصول إلى مختلف الفئات والمناطق.