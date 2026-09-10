انشاء أول مسجد على الطراز البيئى بمركز بلاط بالوادي الجديد

بناءا على توجيهات معالى الوزيرة حنان مجدى نور الدين محافظ الوادى الجديد والموافقة على تخصيص موقع بمركز بلاط لإنشاء مسجد على الطراز البيئي يحاكي الهوية البصرية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

استقبل الأستاذ عمار منصور محمد رئيس مركز ومدينة بلاط ظهر اليوم مندوب الهئية الهندسية للقوات المسلحة لتخصيص موقع المسجد الذى سوف يتم بنائه على الطراز البيئى كأول مسجد بمركز بلاط يحاكي الهوية البصرية وتم تخصيص الموقع شمال مبنى ديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بجانب الإدارة الزراعية رافقه خلال الجولة

السادة نواب المركز وإدارة الأوقاف ببلاط والإدارة الهندسية بالمركز وجميع الجهات المعنية بهذا الأمر

وفى نهاية الجولة وجه السيد رئيس المركز الشكر والتقدير لمعالى الوزيرة محافظ الوادى الجديد على الدعم المستمر لمركز ومدينه بلاط ومراعاة الجانب البيئي والمحافظة على الهوية البصرية داخل المركز.