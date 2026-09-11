قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ابن التتش.. تفاصيل تمديد عقد حمزة عبدالكريم في برشلونة
وظائف أمن برواتب تصل إلى 30 ألف جنيه.. قدم الآن
هزة أرضية بقوة 4.1 درجة بعد تفجير إسرائيل شبكة أنفاق لحزب الله
رسميًا.. برشلونة يمدد عقد حمزة عبد الكريم حتى صيف 2030
خطيب المسجد النبوي يحذر من الغش : من أعظم المعاصي وأشد المنكرات
بث مباشر.. لحظة وصول الرئيس السيسي إلى نيودلهي لحضور قمة البريكس
بحاجة إلى الدعاء.. نبيلة عبيد تكشف حالة نجلاء فتحي بعد وفاة نجلتها.. خاص
تقارير: الحوثيون استخدموا الذكاء الاصطناعي لتطوير صواريخ باليستية مداها 2000 كم
الرئيس السيسي يصل إلى العاصمة الهندية نيودلهي لترؤس وفد مصر في قمة البريكس
الرئيس السيسي يصل نيهودلهي للمشاركة في القمة الثامنة عشرة لتجمع البريكس
التنمية المحلية تنفي صدور قرار بقطع الأشجار: شائعات لا أساس لها من الصحة
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 11-9-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تأجيل الإنجاب وتحديد نوع الجنين.. أزهري يكشف الحكم الشرعي والضوابط

الإنجاب
الإنجاب
رحمة سمير

أثار الحديث عن تأجيل الإنجاب وتحديد نوع الجنين جدلًا واسعًا، بالتزامن مع التطورات الطبية والتكنولوجية التي أتاحت للأزواج وسائل وخيارات لم تكن متاحة في السابق. وفي هذا السياق، أوضح الشيخ مصطفى شلبي الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف، الحكم الشرعي لتأجيل الإنجاب، والضوابط المرتبطة به، إلى جانب رأيه في الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لتحديد نوع الجنين.

تأجيل الإنجاب جائز بشرط الاتفاق بين الزوجين

قال الشيخ مصطفى شلبي الأزهري، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام» مع الإعلامي مصعب العباسي، إن تأجيل الإنجاب لفترة محددة يجوز شرعًا، بشرط وجود اتفاق بين الزوجين ومراعاة الضوابط الشرعية.

وأوضح أن من بين هذه الضوابط ألا يؤدي تأجيل الإنجاب إلى تحريم حلال أو تحليل حرام، وأن يكون هناك مبرر لهذا التأجيل، مع الالتزام بقاعدة «لا ضرر ولا ضرار».

حكم انفراد الزوجة بقرار منع الإنجاب بسبب إدمان الزوج

الاستشارة الطبية قبل تأجيل الإنجاب

وأشار إلى أهمية الاستشارة الطبية قبل اتخاذ قرار تأجيل الإنجاب، خاصة خلال السنوات الأولى من الزواج، حتى لا يؤدي التأجيل إلى مشكلات صحية تؤثر على فرص الإنجاب مستقبلًا.

الإنجاب من أهم مقاصد الزواج

وأكد عالم الأزهر أن الإنجاب من أهم مقاصد الزواج، مشيرًا إلى أن الزواج لا يقتصر على العلاقة بين الزوجين فقط، وإنما يرتبط أيضًا بالحفاظ على النسل.

وأوضح أنه لا يحق لأحد الزوجين منع الطرف الآخر من الإنجاب بشكل دائم، بينما يمكن الاتفاق بين الطرفين على تأجيل الإنجاب لفترة محددة، على ألا يتحول الأمر إلى قرار مستمر طوال الحياة الزوجية.

الإنجاب

منع الإنجاب قرار لا ينفرد به أحد الزوجين

وشدد الشيخ مصطفى شلبي على أن الزواج شراكة بين الطرفين، ولذلك لا يصح أن يتخذ أحد الزوجين قرارًا بمنع الإنجاب بشكل منفرد ودون علم الطرف الآخر، مؤكدًا أن قرار تنظيم الإنجاب يجب أن يكون قائمًا على التفاهم والاتفاق.

تحديد نوع الجنين بالتكنولوجيا الحديثة

وفيما يتعلق بتحديد نوع الجنين، أكد الشيخ مصطفى شلبي الأزهري أن الزوج يمكنه اللجوء إلى التكنولوجيا الحديثة من أجل أن يُرزق بمولود ذكر، موضحًا أن تحديد نوع الجنين مباح شرعًا وفق رؤيته.

الإنجاب

وأشار إلى وجود خلاف بين العلماء حول هذه المسألة، إلا أنه يرى أن التطورات العلمية أتاحت وسائل يمكن الاستفادة منها، مؤكدًا أن استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحديد نوع الجنين لا يمثل تحديًا لإرادة الله أو تعارضًا مع علمه وقدرته.

مستويات الإنجاب

وتأتي تصريحات الشيخ مصطفى شلبي في ظل تزايد التساؤلات حول الأحكام الشرعية المرتبطة بتنظيم الإنجاب والاستفادة من التقنيات الطبية الحديثة. ويظل تحديد نوع الجنين من المسائل التي تناولتها الفتاوى الشرعية بضوابط مختلفة؛ إذ أكدت دار الإفتاء المصرية في فتوى سابقة أن تحديد النوع على مستوى الأفراد جائز، بينما يُمنع على مستوى المجتمع إذا أدى إلى الإخلال بالتوازن الطبيعي بين الجنسين.

الإنجاب الحكم الشرعي والضوابط والضوابط الجنين نوع الجنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

بعد زيادة السرقات.. الكهرباء تتوعد سارقي التيار وأساليب جديدة لكشفهم

عداد الكهرباء

بعد توقف المنصة الموحدة للكهرباء.. ما مصير طلبات تحويل العداد الكودي إلى قانوني

المتهم عبده الفيومي والضحية محمود جاوة

عريس في الجنة.. القصة الكاملة لمقتـ.ل ميكانيكي العمرانية بطعنة التيك توكر عبده الفيومي

الأهلي

عموتة يرحب برحيل مهاجم الأهلي

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 11 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟

ترامب وبن سلمان

ترامب يرفض طلبا سعوديا بضرب الحوثيين

أحمد فتوح

الزمالك: لو فتوح معاه عروض رسمية يطلعها

غزل المحلة

جلسات مع 3 مدربين لخلافة خطاب في تدريب غزل المحلة

ترشيحاتنا

محافظ الأقصر يتفقد مركز شباب طيبة بالعوامية ويستمع إلى مطالب الأهالي

محافظ الأقصر يتفقد مركز شباب طيبة بالعوامية ويستمع لمطالب الأهالي

لحوم ارشيفيه

أسعار اللحوم والأسماك والدواجن بأسواق الوادي الجديد اليوم الجمعة

جهود متنوعة

محافظ أسوان يؤدي صلاة الجمعة بمسجد العتيق بقرية حجازة بكوم أمبو

بالصور

بحضور مصر.. قمة بريكس اختبار جديد لتوازنات العالم

قمة بريكس
قمة بريكس
قمة بريكس

عمرو دياب يشعل سفح الأهرامات في حفل خاص وسط الآلاف من جمهوره

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد