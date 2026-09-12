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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

عبير صبري تتألق بفستان ملفت في مهرجان الغردقة.. شاهد

عبير صبري
عبير صبري
هاجر هانئ

حرصت الفنانة عبير صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة لها خلال حضورها مهرجان الغردقة للشباب.


إطلالة عبير صبري


خطفت عبير صبري الأنظار على السجادة الحمراء بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأسود و صيحة الـ polka dot التي تتصدر احدث صيحات موضة 2026.
أنتعلت عبير صبري حذاء صيفي ذا كعب عالي مع كلاتش صغير الحجم باللون الأبيض،ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات.
أما من الناحية الجمالية، بدت عبير صبري بتسريحة شعر الذيل حصان، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.

عبير صبري إطلالة عبير صبري مهرجان الغردقة

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