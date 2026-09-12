من الرف إلى السوق.. كيف يتحول الكتاب إلى استثمار متعدد الأشكال ؟

لم يعد الكتاب في معارض النشر الكبرى مجرد منتج ينتظر قارئًا يشتريه، بل أصبح أصلًا قابلًا لإعادة الإنتاج والاستثمار في أكثر من صورة، وهو تحول يبرز بوضوح داخل معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذى تنطلق فعالياته غدا الأحد

فالناشر اليوم لا يعتمد فقط على بيع النسخة الورقية، بل يدخل إلى أسواق أخرى عبر حقوق الترجمة، والكتب الإلكترونية، والنسخ الصوتية، والمنصات الرقمية، وإعادة تقديم المحتوى بأشكال مختلفة تلائم جمهورًا أوسع.

ويعكس هذا التحول صعود مفهوم جديد لصناعة النشر، يقوم على تعظيم قيمة المحتوى نفسه، وليس فقط عدد النسخ المطبوعة. فالكتاب الواحد يمكن أن يتحول إلى نسخة مترجمة، أو مادة صوتية، أو محتوى رقمي، أو قاعدة معرفية قابلة للاستخدام في تطبيقات ومنصات متعددة.

ويأتي دعم حقوق النشر والترجمة ضمن أهم الأدوات التي تدفع بهذا النموذج، لأنها تتيح للناشر الدخول إلى أسواق جديدة دون الاعتماد على التوزيع التقليدي وحده.

ومع دخول الذكاء الاصطناعي وتقنيات تحليل النصوص إلى المشهد، تتسع سلسلة القيمة أكثر، لتشمل المطورين والمنصات وشركات التقنية إلى جانب المؤلف والمترجم والناشر.

وهكذا يتحول الكتاب من سلعة ثقافية محدودة العمر إلى منتج اقتصادي قابل للتوسع، يحقق قيمة متكررة كلما انتقل من صيغة إلى أخرى ومن سوق إلى آخر.