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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير تعليم الوادي الجديد يضع اللمسات الأخيرة لانطلاق الدراسة ويستعرض آليات سد العجز بالمدارس

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

ترأس عبد الرحمن محمد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا مع قيادات قطاع التعليم بالمحافظة، بحضور مديري العموم والإدارات التعليمية والإدارات النوعية، وذلك لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027.

جاء الاجتماع تحت رعاية الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وفي إطار حرص مديرية التربية والتعليم على ضمان جاهزية المدارس وبدء الدراسة بصورة منظمة ومستقرة.


واستهل مدير المديرية الاجتماع بالترحيب بالحضور، وتقديم التهنئة بمناسبة العام الدراسي الجديد، مؤكدًا أهمية تكاتف جميع الجهود خلال المرحلة الحالية للخروج ببداية قوية للعملية التعليمية بمختلف مدارس المحافظة.

وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للاستعدادات النهائية، إلى جانب استعراض الآليات التي اتخذتها المديرية لسد العجز في مختلف المواد الدراسية، من خلال الاستفادة من الموارد البشرية المتاحة، وتوظيف الزيادات الموجودة في أعداد أعضاء هيئة التدريس بمختلف التخصصات، بما يسهم في تحقيق التوازن في توزيع المعلمين وتلبية احتياجات المدارس.

كما تناول الاجتماع تنفيذ أعمال التدوير بين أعضاء هيئة التدريس، وفق الضوابط والقواعد المنظمة، وبما يحقق العدالة والاستقرار داخل المؤسسات التعليمية، مع مراعاة احتياجات المدارس والإدارات التعليمية.

وشدد مدير المديرية على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية، وتحقيق الانضباط الكامل منذ اليوم الأول للدراسة، والالتزام بتنفيذ التعليمات الوزارية والخطط الزمنية المحددة.

وأكد أن نجاح انطلاق العام الدراسي مسؤولية مشتركة تتطلب الجدية والانضباط والتنسيق المستمر بين جميع القيادات والعاملين بقطاع التعليم، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مستقرة وتحقيق أفضل استفادة للطلاب.

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