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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد: انتظام الدراسة بـ 520 مدرسة وفق خطة الدخول التدريجي

جانب من الانضباط
جانب من الانضباط
منصور ابوالعلمين

أكدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، انتظام العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٧، اليوم، في ٥٢٠ مدرسة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار خطة تنظيمية متكاملة تستهدف تهيئة بيئة تعليمية ملائمة وآمنة للطلاب، وبما يدعم حسن سير العمل بكافة المدارس والادارات منذ يومها الأول ، معربة عن خالص تمنياتها للطلاب وجميع العاملين بقطاع التعليم بعام دراسي موفق وحافل بالنجاح.

وأوضح عبد الرحمن محمد، مدير عام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، أن بدء الدراسة يتم وفق خطة الدخول التدريجي المعتمدة، والتي تتضمن استقبال الصفوف الأولى بمختلف المراحل التعليمية، بدءًا من المستوى الأول برياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي، والصف الأول الإعدادي العام والمهني واللغات، والصف الأول الثانوي العام والفني وفصول الخدمات المسائية، على أن تستكمل الدراسة بكامل القوة الطلابية اعتبارًا من غدٍ الاثنين ١٤ سبتمبر، بما يضمن انتظام العملية التعليمية والحد من التزاحم.

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