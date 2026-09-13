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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وفد رئاسي من مدغشقر يبحث نقل التجربة المصرية لتطوير المجمعات الصناعية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

استقبلت التنمية الصناعية وفدًا رئاسيًا رفيع المستوى من جمهورية مدغشقر، خلال زيارة إلى مجمع e2 أكتوبر الصناعي، لبحث فرص التعاون المشترك في مجالات التنمية الصناعية والبنية التحتية وإدارة المجمعات الصناعية، إلى جانب الاستفادة من التجربة المصرية في توطين الصناعة وجذب الاستثمارات.

وتأتي الزيارة في إطار اهتمام الجانب المدغشقري بالتعرف على النماذج الناجحة في تطوير البنية التحتية الصناعية، وتهيئة بيئة متكاملة تلبي احتياجات المستثمرين والمصنعين، فضلًا عن تعزيز الشراكات بين البلدين والاستفادة من فرص التكامل الاقتصادي الإقليمي في أفريقيا، خاصة في مجالات التصنيع الزراعي والبنية التحتية.

وفد رفيع المستوى من مدغشقر يزور المجمع الصناعي

كان في استقبال الوفد شادي ويليام ممثل التنمية الصناعية، إلى جانب فريق الإدارة العليا.

وضم الوفد المدغشقري، برئاسة اللواء زافيتاسوندري رانويلسون مانانتيناتسوا مارسيلين، المستشار الأعلى لإعادة التأسيس، كلًا من العقيد رامباناريفو سولوفونيانا ثيري، المستشار الأعلى لإعادة التأسيس، وراميندو غايتان، وزير الزراعة والسيادة الغذائية، والدكتور رافيفيمانانا سامبيلاسون ريتشارد، وزير الأشغال العامة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين وأعضاء البعثة الرسمية والمرافقة.

بحث نقل الخبرات المصرية في التنمية الصناعية

قال شادي ويليام إن الزيارة تأتي في إطار التوسع الإقليمي داخل القارة الأفريقية، معربًا عن أمله في أن تمثل خطوة نحو شراكات ممتدة لنقل نموذج تطوير المجمعات الصناعية إلى الأسواق الأفريقية.

وأضاف أن الزيارة تمثل فرصة لتبادل الخبرات وتكامل الرؤى في مجال التنمية الصناعية، موضحًا أن تطوير المجمعات الصناعية لا يقتصر على توفير الأراضي، وإنما يعتمد على منظومة متكاملة تشمل البنية التحتية والمرافق والخدمات اللوجستية والتشغيلية التي تساعد المستثمرين على النمو والاستدامة.

وأشار إلى أهمية مشاركة الخبرات المصرية مع الجانب المدغشقري، بما يفتح المجال أمام تطوير بيئات صناعية جديدة تدعم خطط التنمية الاقتصادية في البلدين.

جولة ميدانية داخل مجمع e2 أكتوبر

شملت الزيارة جولة ميدانية موسعة داخل مجمع e2 أكتوبر الصناعي، الذي يعد أول منطقة صناعية متكاملة ومطورة في مصر، حيث اطلع الوفد على مكونات المشروع والبنية التحتية، إلى جانب نماذج إدارة المرافق والخدمات اللوجستية وبرامج التدريب المهني المقدمة للمستثمرين المحليين والدوليين.

كما تعرف الوفد على الحلول التشغيلية المرتبطة بإدارة المجمع وتوفير الخدمات اللازمة للأنشطة الصناعية.

 

التنمية الصناعية المناطق الصناعية وفد مدغشقر

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