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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الين يستقطب مراكز شراء المضاربين للمرة الأولى منذ فبراير

الين يستقطب مراكز شراء المضاربين للمرة الأولى منذ فبراير
الين يستقطب مراكز شراء المضاربين للمرة الأولى منذ فبراير
أ ش أ

 أظهرت بيانات يابانية تحول المضاربين إلى مراكز شراء صافية على الين الياباني للمرة الأولى منذ فبراير، في مؤشر على تنامي الزخم لصالح العملة اليابانية التي عانت من موجة تراجع طويلة.

وأظهرت بيانات العقود الآجلة للين الصادرة عن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) أن صافي مراكز المتعاملين غير التجاريين بلغ 10,796 عقد شراء خلال الأسبوع المنتهي في 8 سبتمبر، مقارنة بصافي مراكز بيع بلغ 92,227 عقدًا في الأسبوع السابق.

ويمثل ذلك أول تسجيل لصافي مراكز شراء على الين منذ 24 فبراير، ويعكس تحولًا حادًا في توجهات المضاربين تجاه العملة اليابانية.

وقفز الين بقوة خلال سبتمبر، مدعومًا بتوقعات تسارع وتيرة رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان، إلى جانب احتمالات إعادة المستثمرين المحليين جزءًا من أصولهم المستثمرة في الخارج إلى اليابان.

وبلغ سعر الدولار مقابل الين 152.89 ين في 8 سبتمبر، وهو أقوى مستوى للعملة اليابانية منذ 17 فبراير.

وتسارع الاتجاه الهبوطي للين، الذي استمر لسنوات، بعد انتخاب ساناي تاكائيتشي، المعروفة بتوجهاتها الداعمة للتوسع المالي، رئيسةً للوزراء في أكتوبر الماضي، بالتزامن مع تنامي الاعتقاد بأن بنك اليابان كان متأخرًا عن الركب في تشديد سياسته النقدية.

وهبط الين إلى أدنى مستوى له في أربعة عقود عند 163.99 ين للدولار في يوليو، قبل أن تتدخل طوكيو وواشنطن في سوق العملات لدعم العملة اليابانية.

ويشير التحول الأخير في مراكز المضاربين إلى تغير ملحوظ في النظرة المستقبلية للين، مع تزايد الرهانات على أن بنك اليابان سيمضي قدمًا في رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع، ما قد يدعم العملة ويعزز جاذبية الأصول المقومة بالين.

بيانات يابانية العملة اليابانية موجة تراجع طويلة بيانات العقود الآجلة للين

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