محافظ الغربية يفتتح معهد فتيات بنا أبو صير الإعدادي الأزهري بتكلفة 9.5 مليون جنيه

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، معهد فتيات بنا أبو صير الإعدادي الأزهري بمركز سمنود، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكدًا أن افتتاح الصرح التعليمي الجديد يمثل إضافة مهمة لخدمة أهالي القرية، ودعمًا لمنظومة التعليم الأزهري التي تؤدي دورًا بارزًا في بناء الإنسان وترسيخ العلم والقيم والوسطية،جاء ذلك بحضور فضيلة الشيخ مجدي السعيد بدوي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الازهرية.

توجيهات محافظ الغربية

وتفقد المحافظ الفصول الدراسية، والتقى الطالبات داخل المعهد، ووجّه لهن كلمات تشجيعية وحثهن على الاجتهاد والتفوق، مؤكدًا أن النجاح يبدأ من أول خطوة، وأن العلم هو الطريق لبناء مستقبل أفضل، كما اطمأن على انتظام العملية التعليمية وجاهزية الفصول، وتفقد مختلف مكونات وتجهيزات الجناح الإعدادي الجديد.

تحرك تنفيذي عاجل

ويضم الجناح الإعدادي 6 فصول دراسية، إلى جانب معمل كمبيوتر، ومكتبة، ومعمل للعلوم والوسائل التعليمية، وغرفًا للأنشطة والخدمات الطبية والإدارية، ومصلى وميضة للوضوء، وقد بلغت التكلفة الإجمالية لإنشائه 9.5 مليون جنيه بالجهود الذاتية وإعانات مالية من الأزهر الشريف، ويقام الجناح على مساحة 312 مترًا مربعًا، ليكون إضافة جديدة لمنظومة التعليم الأزهري وخدمة فتيات بنا أبو صير والمناطق المحيطة.