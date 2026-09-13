الحكومة العراقية تؤكد فتحها أفاق جديدة للتعاون مع ألمانيا وفرنسا

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، اليوم الأحد، أن الحكومة ستعمل مع باريس وبرلين على فتح أبواب جديدة للتعاون والاستثمار.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، سيجري زيارة رسمية تشمل فرنسا وألمانيا على رأس وفد رسمي رفيع".

وأكد رئيس الوزراء بحسب البيان، أن "العراق يجب أن يستعيد مكانته وأن يبني علاقاته على أساس المصالح المشتركة"، مشيراً الى أنه "سنفتح مع باريس أبواباً جديدة للتعاون والاستثمار والتنمية".

وتابع أنه "مع برلين سنعمل على تأسيس شراكات للمعرفة والتكنولوجيا والصناعة تقوم على المصالح المشتركة والتنمية".

ولفت الى أن "العراق اليوم ينظر إلى العالم بثقة ويعمل على بناء شراكات حقيقية تترجم إمكاناته إلى قوة اقتصادية وإقليمية فاعلة في محيطه الدولي".

