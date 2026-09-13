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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استطلاع: ارتفاع نسبة تأييد حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف

استطلاع: ارتفاع نسبة تأييد حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف
استطلاع: ارتفاع نسبة تأييد حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف
أ ش أ

 أظهر استطلاع جديد للرأي على مستوى ألمانيا، نُشر اليوم /الأحد/ تحقيق حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف مكاسب إضافية في شعبيته، وذلك عقب فوزه الكبير في انتخابات ولاية "ساكسونيا-أنهالت" الأسبوع الماضي.

وارتفعت نسبة تأييد حزب المعارضة الشعبوي بمقدار نقطة مئوية واحدة لتصل إلى 29%، في حين ظلت نسبة تأييد الكتلة المحافظة -التي تضم "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" وشريكه البافاري "الاتحاد الاجتماعي المسيحي"- ثابتة عند 20%، بحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد "إنسا" لقياس الرأي العام ونشرته شبكة /دويتشه فيله/ الألمانية.

وكان حزب الخضر المعارض هو الحزب الرئيسي الآخر الوحيد الذي شهد تحسنا في شعبيته، إذ كسب نقطة واحدة ليصل إلى 14%، متجاوزا بذلك الحزب الديمقراطي الاجتماعي -الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم- الذي حصل على 13%.. كما ظلت نسبة تأييد حزب اليسار ثابتة عند 10%.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الفيدرالية المقبلة في ألمانيا عام 2029.

استطلاع جديد للرأي تحقيق حزب البديل من أجل ألمانيا انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت

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