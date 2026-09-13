أمير عزمي مجاهد: بيزيرا "اتنطط" على الزمالك وأوافق على رحيله بشرط

يرى أمير عزمي مجاهد نجم الكرة المصرية السابق، ان الزمالك لن يقف على رحيل البرازيلي خوان بيزيرا ولكن لابد رحيله ان يكون بشروط

وقال أمير عزمي مجاهد في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: الزمالك سواء استمر بيزيرا او دون بيزيرا سيظل الزمالك ولن يقف على لاعب معين

واضاف: لو بيع بيزيرا سيحل أزمة القيد أوافق على رحيله اما لو مش هيحل أزمة القيد فانا ضد رحيله، واللاعب اتنطط على نادي الزمالك

وتابع: رفضت تدريب الإسماعيلي بسبب أزمة إيقاف القيد بالاضافة إلى بعض الأمور الإدارية ولكن ليس بسبب المقابل المادي وشرف لأي لاعب أن يرتبط ويعمل في النادي الإسماعيلي