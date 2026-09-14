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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

التلواني: العلاقات المصرية السعودية متجذرة.. والمصريون في الخارج حلقة مهمة لمد جسور التواصل

النائب إسلام التلواني
النائب إسلام التلواني
فريدة محمد

أكد النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ممثل المصريين بالخارج، أن العلاقات المصرية - السعودية تتميز بخصوصية كبيرة، ليس فقط بسبب عمقها السياسي والاقتصادي، وإنما كذلك نتيجة الروابط الإنسانية الواسعة التي تجمع الشعبين.

وقال النائب: الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، تمثل جزءًا مهمًا من مد جسور التواصل بين البلدين.

وأوضح التلواني، أن وجود أعداد كبيرة من المصريين في المملكة العربية السعودية يعكس حجم التشابك الاجتماعي والإنساني بين البلدين، مشيرًا إلى أن المصريين هناك يشاركون في قطاعات ومجالات متعددة، ويقدمون نموذجًا مهمًا لما يمكن أن تحققه الخبرات المصرية في بيئة العمل العربية.

وأضاف عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن العلاقات المصرية - السعودية تمتلك مقومات قوية للاستمرار والتطور، خاصة في ظل وجود مصالح متبادلة وتواصل مستمر بين الشعبين، مؤكدًا أن هذه الروابط الشعبية تمثل أحد أهم عناصر قوة العلاقة بين القاهرة والرياض، إلى جانب التعاون السياسي والاقتصادي.

وأكد التلواني، أهمية مواصلة دعم العلاقات بين البلدين وفتح مزيد من المجالات أمام التعاون، بما يخدم المواطنين ويعزز الاستفادة المتبادلة من الخبرات والكفاءات، مشددًا على أن المصريين في السعودية يمثلون جزءًا أصيلًا من جسور التواصل بين الشعبين.

ولفت إسلام التلواني، إلى أن العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية تفتح المجال أمام مزيد من التعاون المشترك بما يحقق المصالح لكلا البلدين الشقيقين.

النائب إسلام التلواني العلاقات المصرية السعودية

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