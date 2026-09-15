للاستماع إلى مطالبهم .. محافظ الغربية يلتقي منتجي ومصنعي العنب

عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية لقاءً مع عدد من منتجي العنب ومصنعي الزبيب بمركز السنطة، للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم والتعرف على التحديات التي تواجههم.

وأكد على تواصل المحافظة المباشر مع المنتجين يمثل أساسًا لتحويل احتياجاتهم إلى خطوات عملية تدعم استدامة النشاط وتوسع فرص العمل والدخل القومي .

توجيهات محافظ الغربية

وجاء ذلك استمرارًا لنهج محافظة الغربية في دعم التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة، وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها قرى المحافظة.

تحرك تنفيذي عاجل

وخلال اللقاء، وجّه المحافظ بدراسة مطالب المنتجين والعمل على تذليل المعوقات التي تواجههم، بما في ذلك ما يتعلق بإجراءات وتراخيص المنشآت والمصانع العاملة في هذا النشاط، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في مساندة التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة، باعتبارها نموذجًا حقيقيًا للتنمية القائمة على الإنتاج، وأن الهدف هو الانتقال من دعم المنتج في صورته الأولية إلى بناء منظومة متكاملة تعظم العائد على المنتج والمزارع والمصنع.

دعم المصنعين

وتحظى قرى مركز السنطة بمكانة مميزة كقلعة لزراعة العنب وصناعة الزبيب في الغربية، بما تتمتع به من إنتاج وخبرة كبيرة في هذا النشاط، وهو ما تعمل محافظة الغربية على دعمه وتطويره من خلال الاستماع للمنتجين وتذليل المعوقات أمامهم، وتعزيز فرص التصنيع والتسويق وفتح أسواق جديدة للمنتج، بما يرفع القيمة الاقتصادية لهذا التكتل ويعزز قدرته على المنافسة والتصدير.