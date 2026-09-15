حجز المتهم بإنهاء حياة رجل أعمال بطعنات غادرة داخل عمله بطنطا

قررت جهات التحقيق بنيابة ثان طنطا بمحافظة الغربية، اليوم حجز المتهم بإنهاء حياة رجل أعمال بطعنات داخل عمله بمنطقة تل الحدادين 24 ساعة علي ذمة التحقيقات، لحين تفريغ كاميرات وسماع أقوال شهود العيان.

تفاصيل الواقعة

ونجح ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا ، في ضبط عاطل مسجل خطر متهم بإنهاء حياة رجال الأعمال تخصص في تجارة الخردة بسبب رفضه العمل معه داخل مسجد طنطا ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تحرك أمني عاجل

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة مصرع محمد سعد زغلول رجل أعمال بطعنات غادرة، بواسطة أداة حادة "سكين " في مجال التجاره داخل مكتبه بنطاق دائرة القسم .

ضبط المتهم



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

ضبط المتهم



وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا برئاسة الرائد حازم سيراج وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم مرتكب الواقعة داخل أحد المساجد بطنطا.

عرض جهات التحقيق



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.