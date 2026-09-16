رغم تحقيق الفوز.. «شبانة»: الأهلي عنده مشكلة حقيقية في الأداء الفني

انتقد الإعلامي محمد شبانة، أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رغم تحقيق الفوز على أبو قير للأسمدة، مؤكدًا أن الفريق يعاني من أزمة فنية واضحة ظهرت بشكل مبكر تحت قيادة حسين عموتة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “نمبر وان” الذي يذاع على قناة “CBC”: "الأهلي فاز، ولكن الناس غير راضية، وأبو قير للأسمدة كان بيبني هجمات أكبر من الأهلي.”

وأضاف: "كنا بندعي لحسين عموتة، بس بعيد عن الأهلي، الأهلي فيه حاجة غلط رغم الفوز على أبو قير.”

وتابع شبانة: الجمهور مش مبسوط، فيه ملامح بتظهر بدري، والملامح دي ظاهرة أوي مع حسين عموتة، مفيش أي شغل صح إلا الشغل الشخصي وروح الفانلة الحمراء.”

واختتم حديثه قائلًا: الأهلي عنده مشكلة حقيقية في الأداء الفني، ده مش الأهلي، أبو قير كان منتشر أكتر من الأهلي.”