هل يمكن لحوت العنبر ابتلاع الإنسان؟.. علماء يكشفون ماذا يحدث داخل جسمه

تثير الحيتان العملاقة فضول الإنسان منذ قرون، خاصة مع القصص التي تناولت إمكانية ابتلاعها للبشر، وهي الفكرة التي ارتبطت في أذهان كثيرين بقصة نبي الله يونس عليه السلام، ثم تحولت إلى مشاهد متكررة في الأفلام والقصص الخيالية.

لكن ماذا يقول العلم عن هذه الفكرة؟ وهل يستطيع حوت العنبر ابتلاع إنسان كامل بالفعل؟ وإذا وصل الإنسان إلى داخل جسم الحوت، فهل يمكنه البقاء على قيد الحياة؟

هل سبق أن ابتلع حوت إنسانًا؟

لا توجد، بحسب الباحث شين جيرو المتخصص في دراسة الحيتان ضمن مبادرة «بروجيكت سيتي»، حالة موثقة لابتلاع حوت عنبر لإنسان.

ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، يرجع الباحث ذلك إلى اختلاف طبيعة غذاء الحوت عن حجم الإنسان وتركيبه، إذ يتغذى حوت العنبر بصورة أساسية على الحبار والرخويات والكائنات البحرية الأخرى، ولا يتعامل مع البشر باعتبارهم فرائس.

ورغم أن حجم حلق ذكر حوت العنبر قد يسمح نظريًا بمرور شخص نحيف، فإن حدوث ذلك في الواقع يظل احتمالًا بالغ الندرة، خاصة مع معدات الغوص التي يرتديها الشخص والتي تزيد من حجمه.

ماذا يحدث للإنسان داخل فم الحوت؟

حتى إذا افترضنا حدوث هذا السيناريو، فإن وصول الإنسان إلى فم الحوت لا يعني أنه سيصل بالضرورة إلى معدته.

ويشير جيرو إلى أن دخول الإنسان إلى فم حوت العنبر قد يعرضه لخطر الغرق أو الاختناق خلال وقت قصير، فضلًا عن صعوبة بقائه حيًا إذا انتقل إلى الجهاز الهضمي.

كما أن جسم الحوت ليس بيئة مناسبة لبقاء الإنسان، بسبب طبيعة الجهاز الهضمي والظروف الموجودة بداخله.

كيف تعمل معدة حوت العنبر؟

وتوضح جوي رايندبرج، المتخصصة في علم التشريح المقارن بكلية إيكان للطب بجامعة ماونت سيناي، أن معدة حوت العنبر تتكون من أربع حجرات، لكل منها دور في عملية الهضم.

وتتميز الحجرة الأولى بجدار عضلي سميك يساعد الحوت على التعامل مع فرائسه، في حين أن أسنانه الموجودة في الفك السفلي مدببة ولا تستخدم لمضغ الطعام كما يحدث لدى الإنسان.

وفي حال وصول جسم غريب إلى داخل الجهاز الهضمي، فإن طبيعة جدرانه الرطبة والزلقة ستجعل محاولة العودة إلى الخارج شديدة الصعوبة، إلى جانب عدم توافر الهواء اللازم للتنفس.

لماذا لا يعد الإنسان فريسة للحوت؟

تختلف طريقة تغذية حوت العنبر عن الحيوانات المفترسة التي تصطاد فرائس كبيرة على اليابسة.

فالحوت يعتمد على صيد كائنات بحرية معينة، وعلى رأسها الحبار، ولا توجد أدلة علمية تشير إلى أن الإنسان يمثل جزءًا من نظامه الغذائي.

ولهذا يرى الباحثون أن فكرة تعمد حوت العنبر ابتلاع إنسان لا تتوافق مع سلوكه الغذائي المعروف.

ثعابين قادرة على ابتلاع الإنسان

وفي الوقت الذي يستبعد فيه العلماء ابتلاع حوت العنبر لإنسان، توجد حيوانات أخرى تستطيع بالفعل ابتلاع فرائس كبيرة الحجم.

ومن أبرزها الأفعى الشبكية، التي تعد من أطول أنواع الثعابين، وقد يصل طولها إلى نحو 26 قدمًا. ووفق دراسة تناولت حوادث الأفاعي في إندونيسيا، تم تسجيل 17 حالة ابتلاع لبشر خلال الفترة من 1927 إلى 2025.

وأشارت الدراسة إلى نجاة أربعة أشخاص من بين الحالات التي تناولتها، في وقائع نادرة ارتبطت بابتلاع الثعابين للضحايا بصورة كاملة.

هل تستطيع الأناكوندا ابتلاع الإنسان؟

الأناكوندا الخضراء من الثعابين الضخمة التي يمكنها ابتلاع فرائس كبيرة، إذ تتغذى على حيوانات يصل حجمها إلى الغزلان وغيرها من الكائنات الكبيرة.

وقبل ابتلاع الفريسة، تعتمد الأناكوندا على الالتفاف حولها وإخضاعها، وهو سلوك يختلف تمامًا عن طريقة تغذية حوت العنبر.

الحقيقة العلمية وراء ابتلاع الحيتان للبشر

تكشف المعلومات العلمية أن السيناريو المتداول عن ابتلاع حوت العنبر لإنسان وبقائه حيًا داخل جسمه لا يتوافق مع ما هو معروف عن تشريح الحوت وسلوكه الغذائي.

أما قصة نبي الله يونس عليه السلام، فهي معجزة دينية لا يمكن قياسها على السلوك الطبيعي للحيوانات أو إخضاعها للتفسير العلمي المعتاد.