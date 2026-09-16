ارتفاع معدل التضخم بالمملكة المتحدة إلى 3.1% في أغسطس الماضي

أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة ارتفاع معدل التضخم إلى 3.1% في شهر أغسطس الماضي في مقابل 2.9% في الشهر السابق عليه.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم /الأربعاء/ أن هذه النسبة جاءت متماشية مع توقعات خبراء الاقتصاد، في ظل ارتفاع تكاليف الوقود.

من جانبه، أكد وزير المالية البريطاني، جون هيلي، أن الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط هي السبب وراء ارتفاع التكاليف، مشيرا إلى أن هذه الحرب تؤثر على معدلات التضخم في جميع أنحاء العالم، وليس في بريطانيا فحسب.

وفي الوقت ذاته، دافع هيلي عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمساعدة المواطنين، كخفض الضرائب على فواتير الكهرباء، وتحديد سقف لأجرة الحافلات، وخفض الرسوم المفروضة على الحانات والنوادي الاجتماعية وأماكن العروض الموسيقية الحية.

وأكد هيلي أن حكومة حزب العمال لا تزال عازمة على "تحقيق نمو جيد في كل منطقة"، وهي عبارة دأب رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام على استخدامها منذ توليه منصبه.