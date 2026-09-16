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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية تؤكد أمام مجلس الأمن أن حماية الممرات البحرية مسؤولية دولية مشتركة

السعودية تؤكد أمام مجلس الأمن أن حماية الممرات البحرية مسؤولية دولية مشتركة
السعودية تؤكد أمام مجلس الأمن أن حماية الممرات البحرية مسؤولية دولية مشتركة
أ ش أ

أكدت المملكة العربية السعودية أن حماية الممرات البحرية وحرية الملاحة مسؤولية دولية مشتركة تتطلب الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، محذرة من تهديدات ميليشيا الحوثي لأمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وانعكاساتها على التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.
جاء ذلك في كلمة السعودية خلال جلسة مجلس الأمن بشأن تهديدات ميليشيا الحوثي للملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، التي ألقاها المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور عبدالعزيز الواصل،وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء.
وأدان الواصل الاعتداءات الحوثية على المملكة واستهداف السفن التجارية والممرات البحرية، مؤكدًا حق المملكة في حماية أمنها الوطني.
وأشار إلى إطلاق السعودية التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات؛ بهدف تعزيز الأمن البحري وحماية حرية الملاحة، في ظل التهديدات التي تواجه الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.
وجدد المندوب الدائم دعم المملكة العربية السعودية للتهدئة والتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية، مؤكدًا في الوقت ذاته موقف المملكة الداعم لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.
وشدد على أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه أمن الممرات البحرية، بما يسهم في حماية حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

المملكة العربية السعودية حماية الممرات البحرية حرية الملاحة الالتزام بالقانون الدولي

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