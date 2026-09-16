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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البنك المركزي الأنجولي يخفض الفائدة 100 نقطة أساس مع تراجع التضخم إلى أدنى مستوى في أكثر من عقد

البنك المركزي الأنجولي يخفض الفائدة 100 نقطة أساس مع تراجع التضخم إلى أدنى مستوى في أكثر من عقد
البنك المركزي الأنجولي يخفض الفائدة 100 نقطة أساس مع تراجع التضخم إلى أدنى مستوى في أكثر من عقد
أ ش أ

خفض البنك المركزي الأنجولي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس الثلاثاء، في ثالث خفض متتالٍ، بعدما تراجع التضخم إلى خانة الآحاد للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.

وخفض بنك أنجولا سعر الفائدة الأساسي من 15.75% إلى 14.75%، بعد خفضه بمقدار 125 نقطة أساس في يوليو و50 نقطة أساس في مايو.

وتراجع التضخم في الدولة الواقعة بجنوب أفريقيا والمنتجة للنفط إلى 8.78% على أساس سنوي في أغسطس، مقارنة مع 9.33% في يوليو، ليعود إلى خانة الآحاد للمرة الأولى منذ عام 2015.

وأبقى البنك المركزي على توقعاته لمعدل التضخم بنهاية العام عند 8.6%، لكنه رفع بشكل حاد توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام الجاري إلى 6.15%، مقابل توقع سابق بلغ 3.6% في يوليو، مستندًا إلى تحسن أداء قطاعي النفط والقطاعات غير النفطية.

واستفاد الاقتصاد الأنجولي من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية المرتبطة بالحرب بين إيران وإسرائيل.

وكان صندوق النقد الدولي قد دعا صانعي السياسات في أنجولا إلى توجيه الإيرادات الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط نحو خفض الدين العام وبناء احتياطيات مالية تحسبًا للصدمات المستقبلية.

وقالت وزيرة المالية فيرا دافيش دي سوزا لـ«رويترز» الأسبوع الماضي إن الحكومة قد ترفع افتراضها لسعر النفط في موازنة 2027، مقارنة بـ61 دولارًا للبرميل المعتمد في موازنة العام الحالي، لكنها ستواصل اتباع نهج محافظ في إعداد توقعاتها.

وقالت لياندرا دا سيلفا، الخبيرة الاقتصادية لدى نيدبانك، إن كون أنجولا دولة مصدرة للنفط يوفر لها قدرًا من الحماية في مواجهة الصدمات الخارجية، إلا أن الارتفاعات المستمرة في تكاليف الشحن وأسعار مدخلات الإنتاج المستوردة قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية المستوردة.

البنك المركزي الأنجولي سعر الفائدة الرئيسي تراجع التضخم إلى خانة الآحاد خفض بنك أنجولا سعر الفائدة

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