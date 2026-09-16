بعد 4 مباريات فقط.. إقالة تيديسكو من تدريب بولونيا

أقال نادي بولونيا المدرب دومينيكو تيديسكو اليوم الأربعاء بعد أربع مباريات فقط في الدوري الإيطالي، وعيّن رافاييل بالادينو خلفاً له.

وتسببت الخسارة أمام نابولي يوم الأحد في تراجع بولونيا إلى المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد نقطة واحدة فقط من مبارياته الأربع الأولى.

يُذكر أن تيديسكو كان قد تولى تدريب الفريق في شهر يونيو الماضي فقط.

إقالة تيديسكو

وفي بيان مقتضب، شكر نادي بولونيا تيديسكو على "احترافيته وكفاءته"، وأعلن عن توقيع عقد مع بالادينو يمتد حتى نهاية شهر يونيو 2029.

وسبق لبالادينو، البالغ من العمر 42 عامًا، أن تولى تدريب فرق مونزا وفيورنتينا وأتالانتا.

وستكون مباراته الأولى على رأس الجهاز الفني للفريق يوم السبت على أرضه أمام تورينو، وذلك قبل فترة التوقف الدولي الطويلة.

ولا يُعد هذا التغيير التدريبي الأول في الموسم الجديد للدوري الإيطالي؛ إذ أقال فيورنتينا المدرب فابيو جروسو هذا الشهر وأعاد التعاقد مع باولو فانولي.