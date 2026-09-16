نواب: لقاء الرئيس السيسي وأبو مازن ترسيخ لمحورية القضية الفلسطينية لدى مصر قيادة وحكومة وشعباً

ثمّن أعضاء بمجلس النواب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكدين أن اللقاء يعد ترسيخاً لمحورية ومركزية القضية الفلسطينية لدى مصر؛ قيادة وحكومة وشعباً.

وقال النواب - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن اللقاء يؤكد -كذلك- عمق العلاقات المصرية الفلسطينية، وحرص مصر الدائم على دعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشددين على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العالم العربي والإسلامي التي تعمل مصر من أجلها دائماً وأبداً.

وقال النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب، أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية بالنسبة لمصر، مشيراً إلى أن تأكيدات السيد الرئيس السيسي خلال اللقاء على ضرورة الالتزام باتفاق وقف الحرب في قطاع غزة تمثل رسالة واضحة بأن المرحلة المقبلة يجب أن تنتقل من وقف القتال إلى تثبيت الهدوء، ثم إطلاق عملية متكاملة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار؛ بحسب اتفاق السلام بمدينة شرم الشيخ.

وأشار إلى أن الدولة المصرية نجحت في وقف الحرب وتعمل جاهدة على تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ، موضحاً أن ضرورة إنفاذ المزيد من المساعدات لأهالي قطاع غزة تعد مطلباً مصرياً تعمل القيادة السياسية على تحقيقه دعماً للفلسطينيين.

وتابع إن مصر أكدت استمرار جهودها، بالتنسيق مع الوسطاء، لتنفيذ الالتزامات المرتبطة باتفاق وقف الحرب، وهو ما يعكس أهمية الدور المصري في متابعة التطورات والعمل على منع العودة إلى دائرة التصعيد، منوهاً بأن مصر تتحرك في اتجاه متوازن يجمع بين وقف التصعيد، وتوفير المساعدات، ودعم التعافي، والدفع نحو التسوية السياسية الشاملة، وهو ما يجعل التحرك المصري ممتداً إلى ما بعد وقف الحرب.

بدورها، أشادت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، بلقاء السيد الرئيس السيسي مع الرئيس الفلسطيني، معتبرة أنه يجسد عمق العلاقات المصرية الفلسطينية، ويؤكد أن القضية الفلسطينية ستظل في مقدمة أولويات الدولة المصرية، باعتبارها قضية محورية ترتبط بأمن واستقرار المنطقة ومستقبل شعوبها.

وقالت النائبة درويش إن تأكيد السيد الرئيس السيسي خلال اللقاء أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية في المنطقة حتى الوصول إلى تسوية عادلة وشاملة، يعكس ثبات الموقف المصري الراسخ والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدة أن مصر تواصل تمسكها بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك -وفق الموقف المصري الثابت - الأساس اللازم لتحقيق سلام عادل ودائم وإنهاء حالة الصراع.

واعتبرت أن الزيارة تحمل رسالة واضحة مفادها أن القضية الفلسطينية ما زالت في قلب الاهتمام المصري، وأن القاهرة ستواصل تحركاتها من أجل السلام العادل والاستقرار الإقليمي، مشيرة إلى أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال حاضرة في الوجدان المصري على مستوى القيادة والشعب تاريخياً وجغرافياً.

من جانبه، لفت النائب أشرف سليمان، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إلى أن اللقاء يأتي في توقيت هام تعاني فيه المنطقة والعالم من تداعيات الصراعات والأزمات والحروب، مشيراً إلى أن اللقاء الذي جمع السيد الرئيس السيسي بأخيه الرئيس محمود عباس يمثل محطة مهمة في مسار التنسيق المصري الفلسطيني، ويكشف بوضوح أن القاهرة تنظر إلى القضية الفلسطينية باعتبارها قضية أمن قومي عربي، لا مجرد ملف إقليمي منفصل.

وقال النائب سليمان إن مصر تملك رؤية متكاملة في التعامل مع القضية الفلسطينية، تقوم على الجمع بين التحرك السياسي والجهد الإنساني، ودعم الاستقرار، والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، بما يهيئ الأجواء أمام مسار سياسي جاد يضع حداً للصراع ويفتح الباب أمام تسوية عادلة، منوهاً بأن القمة تكتسب أهمية خاصة في ظل الحاجة إلى تكثيف التنسيق العربي، وأن المرحلة المقبلة تتطلب موقفاً عربياً أكثر ترابطاً في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.