قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في واقعتين منفصلتين.. السجن المُشدّد 12 سنة لسائق توك توك تحرّش بطالبة جامعية وربة منزل بسوهاج
بعد اتهامه بالاستيلاء على 160 مليون جنيه.. ضبط مستريح تونا الجبل بالمنيا في الإسكندرية
شريف فتحي يبحث مع وزير السياحة القبرصي تعزيز التعاون ودفع الحركة السياحية إلى مصر
زوجة سامح حسين تطلب الدعاء له في أزمته الصحية
الجو نار انهارده .. تحذير من طقس اليوم والمنخفض «الهندي» يُلطّف الأجواء غدًا
بعد منع حزب «يابلوكو» من خوض الانتخابات البرلمانية.. انتخابات روسيا بلا معارضة حقيقية |تفاصيل
روسيا تقصف مصنع «زابوروجستال» للمعادن في مقاطعة زابوروجيه
غير تابع للمدرسة.. تفاصيل جديدة بشأن إصابة 17 طالبًا في إنقلاب أتوبيس بالشروق
جامعة بنها ضمن الـ 300 الأفضل عالميا في 5 تخصصات بتصنيف شنغهاي للموضوعات 2026
شوبير يعلق على فوز الزمالك أمام غزل المحلة
احذروا الساعات المقبلة.. أعراض ضربة الشمس والإجهاد الحراري
مصادر: حالات طلاب حادث اتوبيس مدرسة سان جون الدولية "مستقرة"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج القوس.. حظك اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026: خلافات حادة

برج القوس
برج القوس
حياة عبد العزيز

يتميز مولود برج القوس بحبه للحرية وروحه المرحة، كما يعرف بالتفاؤل والسعي الدائم لخوض التجارب الجديدة، ويميل إلى الحركة والتغيير والبحث المستمر عن النجاح وتحقيق أهدافه.

وإليك توقعات برج القوس وحظك اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

توقعات برج القوس وحظك اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026

قد تُؤثر على مزاجك من الصباح حتى المساء، مع ازدياد خفّة الأجواء ومتعة التواصل الاجتماعي في الجزء الأخير. قد تُساعدك الأخبار المُشجعة أو رسالة مفيدة أو كلمة في وقتها من مُعلم أو كبير في السن أو شخص ذي خبرة على إعادة ترتيب خطواتك القادمة. قد تشعر أن الحظ يُساندك، لك..

توقعات برج القوس صحيا

النشاط والحركة مفيدان لك، لكن دون مبالغة تحرك نحو أهدافك، لكن لا تتجاهل التفاصيل الصغيرة.

توقعات برج القوس عاطفيا

قد يتفاقم خلاف بسيط حول التوقيت أو الالتزامات العائلية أو خطط السفر إذا أصرّ كلا الطرفين على صحة موقفه. إذا كنت في علاقة جدية، فاحرص على الإنصات جيدًا قبل الرد. قد يمنع تواصل قصير خلال النهار حدوث خلافات حادة في المساء....

برج القوس اليوم مهنيا

إذا كان عملك مرتبطًا بالمال من خلال الفواتير، أو العمولات، أو التعويضات، أو متابعة العملاء، فاحرص على أن يكون كل شيء شفافًا ومنظمًا لاحقًا، يصبح التواصل الفعال ميزةً.

توقعات برج القوس الفترة المقبلة

كما أن الأخبار السارة المتعلقة بالأطفال أو بإنجاز إبداعي قد ترفع المعنويات، ربما من خلال التقدير، أو التعليقات الإيجابية، أو التقدم الملحوظ، بدلاً من لحظة درامية أمام الجمهور. حتى عندما تبدو الظروف مواتية، لا تهمل التحضير. ما يُعينك اليوم ليس التفاؤل الأعمى، بل القدرة على الاستجابة السريعة عند ظهور فرصة سانحة.

برج القوس القوس توقعات برج القوس حظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة 6 اكتوير2026

3 أيام مرتقبة.. موعد الإجازة الرسمية المقبلة في 2026

الذهب

أسعار الذهب الآن بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. كم وصل عيار 21 والجنيه؟

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

الدولار

سعر الدولار اليوم بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة.. آخر تحديث بالبنوك

الطقس

تقلبات جوية وشائعات على السوشيال ميديا.. هل تتوقف الدراسة؟

احد الضحايا

بينهم أب وأبناؤه الأربعة.. صورة أحد ضحايا الصعق الكهربائي داخل مصنع مخللات بالأقصر

ياسر إبراهيم ومحمد هانى

رفض تغيير موقفه.. الأهلي يجمد مفاوضات التجديد مع هاني وياسر إبراهيم

الفيدرالي الأمريكي

المؤشر تجاوز 100 نقطة.. قفزة في الدولار بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة

ترشيحاتنا

أرشيفية

جثة سيدة سقطت من علو تثير الذعر ببدر.. وتحريات مكثفة لكشف اللغز

المتهمة

الحرام ممنوع في عربيتي.. إخلاء سبيل فتاة البيرة بكفالة 10 آلاف جنيه

حادث الطريق السياحي

الجثامين على الأسفلت.. مصرع شخصين وإصابة آخرين في حادث تصادم بالطريق السياحي

بالصور

احذروا الساعات المقبلة.. أعراض ضربة الشمس والإجهاد الحراري

اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس

أزمة صحية مفاجئة تصيب سامح حسين.. خضع لجراحة ويتلقى الرعاية بالعناية المركزة

سامح حسين
سامح حسين
سامح حسين

موعد آذان المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17 سبتمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقة عمل التونة القطع في المنزل

طريقة عمل التونة القطع فى المنزل.
طريقة عمل التونة القطع فى المنزل.
طريقة عمل التونة القطع فى المنزل.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد