معرض في جنيف يوثق انتهاكات ميليشيا الحوثي بحق المدنيين باليمن.. صور

أقيم في ساحة الأمم المتحدة بمدينة جنيف معرض للصور يوثق جانبًا من انتهاكات ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في اليمن، بتنظيم من منظمة «إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري»، بالتعاون مع «المركز اليمني لتأهيل ضحايا الانتهاكات والتعذيب».

وأقيم المعرض أمام نصب «الكرسي المكسور»، واستعرض صورًا وملفات توثيقية تناولت ما وصفه المنظمون بانتهاكات ميليشيا الحوثي، من بينها الإخفاء القسري والتعذيب وزرع الألغام والانتهاكات بحق الأطفال، إضافة إلى تفجير المنازل وتدمير الممتلكات.

ويهدف المعرض إلى إيصال شهادات ضحايا انتهاكات ميليشيا الحوثي إلى المجتمع الدولي، وتسليط الضوء على ما تعرض له المدنيون، إلى جانب الدعوة إلى حمايتهم ومساءلة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.