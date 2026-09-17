محافظ الوادي الجديد تبحث سبل الاستغلال الأمثل لموقع المخزون السلعي

تفقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، مقر المخزون السلعي وحضانة المركبات التابعة للمحافظة بمدينة الخارجة، وذلك لبحث سبل الاستغلال الأمثل للموقع في إطار خطة المحافظة لتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، يرافقها محمد كجك نائب المحافظ، و جهاد متولي رئيس المركز، واللواء إيهاب أبو اليسر وكيل وزارة الإسكان، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

حيث بحثت المقومات الأساسية بالموقع الذي يضم ٩ عنابر على مساحة ١٣ فدان؛ لإعداد دراسة لأفضل استغلال للموقع لإنشاء وحدات حفظ وتخزين للتمور أو رفع كفاءة العنابر وطرحها للأغراض الاستثمارية المختلفة.

من ناحية أخرى، وجهت المحافظ بحصر المخزون الموجود وتحديد أوجه استغلاله لخدمة الجهات المختلفة أو نقله لموقع آخر طبقًا لحالة المعدات و المحتويات المتاحة.