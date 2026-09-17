المشروعات القومية الصحية وخلق فرص العمل.. ندوة لإعلام الداخلة بالوادي الجديد

نظم مجمع اعلام الداخلة بالوادي الجديد اليوم ، بالتعاون مع الإدارة الصحية بمركز الداخلة، ندوة تثقيفية بعنوان "المشروعات القومية الصحية بين خلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة " ، وذلك تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للإستعلامات السفير علاء يوسف، وتوجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلي اللواء دكتور تامر شمس الدين، وإشراف رئيس الإدارة المركزية لاعلام شمال ووسط الصعيد الأستاذ حمدي سعيد.



شارك في الندوة مدير مستشفى الداخلةالعام الدكتور محمد رشاد ، ورئيس فريق مكافحة العدوى الدكتور محمود يوسف ، ونائب رئيس مركز ومدينة الداخلة المهندس ماهر حسين ، والمهندسة سماح سعد عضو فريق مكافحة العدوى، في حضور لفيف من المسؤولين التنفيذيين والمتخصصين في القطاع الصحي والمرأة والشباب ، وممثلي منظمات المجتمع المدني.



افتتح الندوة مدير مجمع اعلام الداخلة محسن محمد بكلمة رحّب خلالها بالحضور، مؤكدًا أهمية مناقشة ملف المشروعات القومية في مختلف القطاعات باعتباره أحد المحاور المهمة لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن التوسع في إنشاء وتطوير المنشآت والخدمات الصحية لا يقتصر أثره على تحسين جودة الرعاية الصحية فقط ، وإنما يمتد ليشمل توفير فرص عمل جديدة ودعم النشاط الاقتصادي والمجتمعي أيضا .



على صعيد متصل، أكد المتحدثون خلال الندوة على أن المشروعات القومية الصحية تعد محركًا رئيسيًا لتشغيل الشباب ، حيث وفرت آلاف فرص العمل المباشرة للأطقم الطبية والتمريض والإداريين، بجانب مئات الآلاف من فرص العمل غير المباشرة في مجالات البناء والتشييد والصيانة والتوريدات الطبية، والخدمات اللوجستية .



وشدد المتحدثون على أن الاستثمار في صحة المواطن هو أساس التنمية الشاملة وركيزة أساسية لرؤية مصر التنموية ، حيث تساهم التغطية الصحية الشاملة في زيادة الإنتاجية، وتقليل الأعباء الاقتصادية الناتجة عن المرض، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف المحافظات.وأشار المتحدثون إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتسريع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات، وضمان استدامة تقديم الخدمات الطبية بأعلى جودة تماشيًا مع المعايير العالمية المعمول بها، وفي ذات الوقت الإستمرار في توفير فرص عمل جديدة للشباب.



وأوضح المحاضرون أن المنشآت الصحية الجديدة والمشروعات الجاري تنفيذها في المحافظة ، تسهم بشكل مباشر في توفير فرص عمل للشباب بمختلف التخصصات إلى جانب تحسين جودة الحياة بما ينعكس إيجابيا على جودة الإقتصاد المحلي .



وتناولت الندوة عددًا من المحاور المرتبطة بالمشروعات الصحية القومية، من بينها دور الدولة في تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، وأهمية التوسع في الخدمات الطبية وتحسين جودتها، فضلًا عن دور هذه المشروعات في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودعم الكوادر البشرية .



وشهدت الندوة نقاشات ومداخلات من الحضور حول واقع الخدمات الصحية، وأهمية الاستفادة من المشروعات القومية في تلبية احتياجات المواطنين، إلى جانب مناقشة التحديات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات القومية بالقطاع الصحي .



واختُتمت الندوة بعدد من التوصيات، أبرزها دعم واستمرار تنفيذ المشروعات الصحية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والتوسع في برامج التدريب والتأهيل وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المشروعات القومية، إلى جانب تشجيع التكامل بين الجهات والمؤسسات المختلفة لضمان استدامة المشروعات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

يأتي ذلك في إطار تسليط الضوء على جهود الدولة في تنفيذ المشروعات القومية ودورها في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب ما تتيحه هذه المشروعات من فرص عمل ودعم مسارات التنمية المستدامة.



أدارت الندوة مروة محمد الاعلامية بمجمع اعلام الداخلة ، تحت إشراف مدير المجمع محسن محمد.