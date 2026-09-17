قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد عبد اللطيف: انتظام العملية التعليمية والانضباط بالمدارس أولوية لضمان بداية قوية للعام الدراسي
تغير الكتل الهوائية للطقس.. سحب ممطرة تسيطر على بعض المناطق خلال ساعات
القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية نشرت فيديوهات رقص خادشة للحياء
شبكة "سي إن بي سي": المستثمرون يستعدون لبقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول
مستقبل وطن: الإخوان استغلوا الدين والسياسة للوصول إلى أهدافهم
أمين الفتوى: دعاء الأم يغير الأقدار في حياة الأبناء
الحصار الأمريكي على إيران.. إجبار 104 سفن تجارية على تغيير مسارها
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 في البنوك
وزيرة خارجية فلسطين: تمديد أمريكا للقيود على منح تأشيرات الدخول لمسؤولينا مرفوض وغير مبرر
حبس جودي سنتين ومروان سنة في دهس هدير بائعة الشاي
نزل 5 جنيهات .. سعر الذهب في الصاغة الآن
الصحة اللبنانية: 4386 شهيدا و12407 جرحى منذ 2 مارس الماضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مئات السفن التجارية تتكدس في بحر مرمرة وسط تصاعد الهجمات في البحر الأسود

بحر مرمرة
بحر مرمرة
أ ش أ

تكدست مئات السفن التجارية في مناطق انتظار ببحر مرمرة، مع تزايد تجنب ملاك السفن الإبحار في البحر الأسود، وسط تصاعد الهجمات على السفن جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت صحيفة "حريات" التركية إن أكثر من 200 سفينة تجارية كانت متجهة إلى البحر الأسود تعرضت لهجمات بطائرات مسيرة أو صواريخ خلال الأشهر الأربعة الماضية، من بينها سفن ترفع العلم التركي.

وأدت هذه الهجمات إلى تحول بحر مرمرة إلى منطقة انتظار واسعة، حيث اضطرت مئات السفن إلى إلقاء مراسيها بدلا من مواصلة الإبحار إلى البحر الأسود.

ودعا ممثلو قطاع الأعمال، في تصريحات لوسائل إعلام تركية، إلى استعادة سلامة الملاحة في البحر الأسود.

وقال نائب رئيس جمعية ملاك ومشغلي السفن التركية "كوسدر"، يوسف يالتشين تشابوغلو، إن الهجمات دفعت النشاط التجاري في البحر الأسود إلى حافة الانهيار.

وأوضح أن عدد السفن التي تدخل وتخرج عبر المضائق انخفض إلى أقل من 30 سفينة، بعدما كان يتجاوز 200 سفينة في الظروف العادية.

وأشار تشابوغلو إلى أن ملاك السفن يواصلون تحمل تكاليف كبيرة عن كل يوم تقضيه السفن راسية، حتى في حال عدم تشغيلها، موضحا أن هذه التكاليف تبدأ من نحو 2500 دولار يوميا، وقد ترتفع إلى 5 آلاف أو 6 آلاف أو حتى 7 آلاف دولار.

وحذر من أنه إذا لم تلوح نهاية للأزمة، فقد يلجأ ملاك السفن إلى تفريغ حمولاتها بدلا من مواصلة تشغيلها في ظل هذه الظروف.

السفن التجارية بحر مرمرة البحر الأسود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

880 جنيهًا خلال ساعات.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

صورة أرشيفية

طالب في الرعاية المركزة و6 تحت الملاحظة والباقيين خرجوا.. آخر تطورات حادث اتوبيس طلاب المدرسة الدولية

أول تصريح من يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي.. «دائماً الثنائيات ليها حاجة حقيقة من الحب»

يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي: دائما الثنائيات لها حاجة من الحب

صورة أرشيفية

مصادر: اتوبيس حادث طريق السويس يخص مدرسة دولية بالشروق ..والتعليم تتابع حالة الطلاب

أحمد العوضي ويارا السكري

بعد تلميحها بارتباطهما.. فارق العمر بين أحمد العوضي ويارا السكري

شمس البارودي

الإصابات بسيطة.. شمس البارودي تكشف تعرضها لحادث وتطلب الدعاء

الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026

ترشيحاتنا

دعاء بعد مغرب الخميس

دعاء بعد مغرب الخميس.. يغفر لك ذنوب الأسبوع كله

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: «عزرائيل» ليس اسم ملك الموت

خالد الجندي

خالد الجندي: لا إشعار بالموت قبل وقوعه.. واعتقاد “الأربعين يومًا” وهم شائع

بالصور

شاهد | فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة سوداء فاخرة

تفاصيل إطلالة فرح شعبان
تفاصيل إطلالة فرح شعبان
تفاصيل إطلالة فرح شعبان

الدجاج المطبوخ يسبب التسمم عند التخزين والطهي في هذه الحالات.. احترس

لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط باللحمة.. وصفة شهية ومميزة

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط
طريقة عمل مقلوبة القرنبيط
طريقة عمل مقلوبة القرنبيط

هل يحدث خطأ عند تشخيص اضطراب فرط الحركة ADHD والتوحد؟.. دراسة تكشف

دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد