بعد الرسائل الرئاسية.. مطالب برلمانية بتعزيز معايير الكفاءة وحماية النشء من المخاطر

أجمع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على أهمية الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية، مؤكدين أن التوجيهات الرئاسية عكست رؤية متكاملة لإصلاح مؤسسات الدولة، وتأهيل الكوادر وفق معايير موضوعية، وتعزيز الوعي المجتمعي، إلى جانب حماية الأطفال من مخاطر الاستخدام غير الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد النواب أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل محورًا أساسيًا لبناء مؤسسات أكثر كفاءة، مشددين على أهمية استمرار التدريب والتأهيل والمتابعة، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص في اختيار الكوادر، بالتوازي مع تطوير منظومة الوعي الرقمي وحماية النشء.

يوستينا رامي: تأهيل الكوادر يرسخ العدالة وتكافؤ الفرص

أشادت النائبة يوستينا رامي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بالرسائل التي طرحها الرئيس السيسي خلال حفل الأكاديمية العسكرية، مؤكدة أن حديث الرئيس وضع مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع أمام مسؤولياتها في الحفاظ على استقرار الوطن ومكتسباته.

وقالت إن حرص الدولة على تأهيل وتدريب الكوادر القضائية والعاملين بمؤسسات الدولة داخل الأكاديمية العسكرية يعكس توجهًا نحو بناء الإنسان وتطوير الجهاز الإداري وفق معايير حديثة، مشيرة إلى أن وجود نظام تدريبي وتقييمي موحد يسهم في دعم العدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين لشغل الوظائف العامة.

وأضافت أن وضع معايير وأوزان نسبية واضحة للاختيار والتقييم يمثل خطوة نحو إصلاح إداري مستدام، ويساعد على اختيار كوادر مؤهلة علميًا وعمليًا وقادرة على تحمل المسؤولية.

الوعي المجتمعي.. خط الدفاع أمام محاولات زعزعة الاستقرار

وشددت رامي على أهمية رفع مستوى الوعي لدى الأسر والشباب بالتحديات التي تواجه الدولة، مؤكدة أن الحفاظ على الوطن واستقراره مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة والمجتمع.

وأشارت إلى أهمية البرامج التثقيفية والتدريبية في تعزيز فهم الشباب لمفهوم الدولة وأبعاد الأمن القومي، بما يساعد على بناء وعي قادر على التعامل مع التحديات المختلفة.

كما ثمنت توجيهات الرئيس بشأن حماية الأطفال دون سن 15 عامًا من إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرة أن حماية النشء في البيئة الرقمية أصبحت ضرورة مجتمعية تتطلب تعاون الأسرة ومؤسسات الدولة.

مصطفى البنا: التقييم الموضوعي يفتح الطريق أمام الكفاءات

من جانبه، ثمن النائب مصطفى البنا، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي، مؤكدًا أنها تناولت متطلبات المرحلة والتحديات التي تواجه الدولة.

وقال إن اعتماد الأكاديمية العسكرية منصة لتأهيل العاملين بمؤسسات الدولة يمثل خطوة لتطوير الأداء الإداري، لافتًا إلى أن الاعتماد على معايير وتقييمات تفصيلية وموضوعية يتيح فرصًا أكثر عدالة أمام الكفاءات الشابة.

وأشار إلى أن برامج التأهيل المعرفي تساعد الدارسين على فهم طبيعة العمل الحكومي وآليات اتخاذ القرار وإدارة الأزمات، بما يعزز الشعور بالمسؤولية والانضباط في أداء المهام.

حماية الأطفال رقميًا.. دعوة لتنسيق عاجل بين الجهات المعنية

وشدد البنا على أهمية الإسراع في التنسيق بين وزارة الاتصالات والجهات المعنية لوضع آليات فعالة لحماية الأطفال دون سن 15 عامًا من مخاطر الاستخدام غير الآمن لمنصات التواصل الاجتماعي.

وأكد أن تطوير منظومة حماية النشء يجب أن يسير بالتوازي مع رفع الوعي الرقمي لدى الأطفال والأسر، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الموارد البشرية يمثل أحد الركائز الأساسية لاستدامة التنمية.

أحمد فاروق الجهمي: بناء الإنسان أساس تطوير مؤسسات الدولة

بدوره، أشاد الدكتور أحمد فاروق الجهمي، عضو مجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس السيسي خلال حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية، مؤكدًا أنها حملت رسائل مهمة بشأن بناء الإنسان وإصلاح مؤسسات الدولة وترسيخ معايير موضوعية لاختيار وتأهيل الكوادر.

وقال الجهمي إن حضور الرئيس حفل تخريج 1350 خريجًا يعكس الاهتمام بإعداد كوادر مؤهلة قادرة على تحمل مسؤولياتها، موضحًا أن دورات الأكاديمية العسكرية لا تقتصر على التدريب المهني، وإنما تستهدف بناء شخصية متوازنة تجمع بين التأهيل العلمي والمهني والقيم والانضباط.

وأكد أن تطوير المؤسسات يرتبط بصورة مباشرة بقدرة الدولة على إعداد كوادر تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة، إلى جانب الوعي بطبيعة المسؤولية العامة ومتطلبات العمل داخل مؤسسات الدولة.