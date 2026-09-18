محافظ الوادي الجديد: استمرار جهود إخماد حريق مزرعة الإنتاج الحيواني بالخارجة

أكدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، استمرار المتابعة اللحظية لأعمال إخماد الحريق الذي نشب بتشوينات التبن والدريس بمشروع الإنتاج الحيواني بالطريق الدائري بمدينة الخارجة، مشيرةً إلى الدفع الفوري بسيارات ومعدات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، ومواصلة جهود السيطرة على النيران ومحاصرتها لتأمين رؤوس المواشي الموجودة ومنع امتداد النيران إليها

ووجهت المحافظ الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد الميداني ومتابعة الموقف على مدار الساعة، والتنسيق الكامل مع قوات الحماية المدنية لحين الانتهاء من أعمال الإخماد والسيطرة على الحريق.