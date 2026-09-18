قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
7 أسباب وراء نفاد رصيد عداد الكهرباء أبو كارت
فرنسا والأردن توقعان اتفاقية دفاعية.. وتؤكدان أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز
بـ24.3 مليار دولار.. أمريكا توافق على صفقة أسلحة مع السعودية تشمل 48 مقاتلة إف-35
القضاء الأمريكي يحكم بحبس مدير سجن عدرا السابق في سوريا 60 عاما بتهم التعذيب والاحتيال
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026
ذكرى ميلاد محمد الفحام.. رحلة مدرس رياضيات درس في السوربون وتولي مشيخة الأزهر
الأرصاد تحذر من أتربة الصحراء الغربية وتؤكد: انخفاض تدريجي في الحرارة يمتد للأربعاء
سعر الذهب في الصاغة الآن
أمريكا.. تحطم طائرة إف-16 خلال رحلة تدريبية في ميشيجان وإخلاء المنطقة
فريق تحقيق أممي: شبهات بارتكاب أمريكا جرائم حرب في إيران
«الخليج في قلب خريطة الطاقة».. وزير البترول الأسبق: المنطقة تملك 70% من احتياطيات البترول والغاز عالميًا
آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية لموسم 1448هـ - 2027م
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

متى تسقط العقوبة بالتقادم؟.. المدة وفقا للقانون

قانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية
عبد الرحمن سرحان

يحدد قانون الإجراءات الجنائية مددًا قانونية لسقوط العقوبة بمضي المدة، بحسب نوع الجريمة والعقوبة الصادرة فيها، مع وضع ضوابط تتعلق بموعد بدء حساب المدة والحالات التي تؤدي إلى انقطاعها أو وقف سريانها.

وبحسب قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، المقرر بدء العمل به في 1 أكتوبر 2026، نصت المادة 484 على أن العقوبة المحكوم بها في جناية تسقط بمضي 20 سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بمضي 30 سنة، بينما تسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي 5 سنوات، وفي المخالفة بمضي سنتين.

متى تبدأ مدة سقوط العقوبة؟

حدد القانون موعد بدء حساب مدة سقوط العقوبة، فنصت المادة 485 على أن المدة تبدأ من وقت صيرورة الحكم باتًا، إلا إذا كانت العقوبة محكومًا بها غيابيًا من محكمة الجنايات بدرجتيها في جناية، ففي هذه الحالة تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.

هل يمكن أن تنقطع مدة التقادم؟

نعم، حددت المادة 486 الحالات التي تنقطع فيها مدة سقوط العقوبة، ومن بينها القبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، وكذلك كل إجراء من إجراءات التنفيذ يتم اتخاذه في مواجهته أو يصل إلى علمه.

كما تنقطع المدة، في غير مواد المخالفات، إذا ارتكب المحكوم عليه خلال هذه الفترة جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو جريمة مماثلة لها.

متى يتوقف سريان مدة سقوط العقوبة؟

ووفقًا للمادة 487، يتوقف سريان مدة سقوط العقوبة إذا وجد مانع يحول دون مباشرة التنفيذ، سواء كان المانع قانونيًا أو ماديًا، واعتبر القانون وجود المحكوم عليه خارج البلاد مانعًا يوقف سريان المدة.

ما الفرق بين سقوط العقوبة وانقضاء الدعوى؟

سقوط العقوبة بالتقادم يختلف عن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة؛ فسقوط العقوبة يتعلق بحكم صدر بالفعل وأصبح باتًا، بينما انقضاء الدعوى يتعلق بالمدة التي تمر دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل صدور حكم بات.

وبالتالي، فإن مجرد مرور عدد معين من السنوات لا يعني تلقائيًا سقوط أي حكم، إذ يجب حساب المدة وفق نوع الجريمة، وتاريخ صيرورة الحكم باتًا، مع مراعاة الإجراءات التي قد تقطع المدة أو الموانع التي توقف سريانها.

الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مجلس الشيوخ النواب البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

الساعة هتتغير يوم خميس بالليل.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

قطع المياه

قطع المياه غدا الجمعة لمدة 6 ساعات عن مناطق في الهرم

الطقس

الطقس غدا.. القاهرة تتنفس بعد موجة الحر وأمطار تقترب من هذه المحافظات

المجني عليه

مقـ.تل مدرس أثناء محاولته فض مشاجرة بالمنوفية

التوقيت الشتوي 2026.. موعد تأخير الساعة في مصر 60 دقيقة

التوقيت الشتوي 2026.. موعد تأخير الساعة في مصر 60 دقيقة

سامح حسين

زوجة سامح حسين تكشف آخر تطورات حالته الصحية وتوجه رسالة لجمهوره

وائل جمعة

وائل جمعة يتدخل لحل أزمة انضمام لاعبي الأهلي لمنتخب مصر

عبد الخالق الحرق

إعلامي يكشف مفاجأة عن مباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا

ترشيحاتنا

المخدرات

أحكام متعلقة بالمخدرات.. حكم نجاستها وعقوبة تعاطيها

دعاء ليلة الجمعة الأولى من ربيع الآخر للرزق وفك الكرب

دعاء ليلة الجمعة الأولى من ربيع الآخر للرزق وفك الكرب

أمين «البحوث الإسلامية» مع «مبعوثي الأزهر» خلال الدورة التدريبية للمبتعثين

أمين «البحوث الإسلامية»: المبعوث الأزهري قدوة في أخلاقه وسلوكه ومعاملاته.. صور

بالصور

الرمان ليس مجرد فاكهة.. فوائد مهمة لصحة الرجل

الرمان
الرمان
الرمان

أعراض قد تكشف إصابتك بحصوات المرارة.. علامات لا تتجاهلها

حصوات المرارة
حصوات المرارة
حصوات المرارة

كلوديا حنا: سعيدة بتكريم أحمد حلمي وشريف منير وياسر جلال في مهرجان ظفار الدولي

كلوديا حنا
كلوديا حنا
كلوديا حنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد