برلمانية: تذليل العقبات أمام المستثمرين يعزز قدرة الاقتصاد على النمو

ثمنت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية المصرية، في ضوء ما أعلنته الحكومة بشأن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى نحو 5.1%.

و أشارت" أبو زيد" في تصريحات خاصة إلى أن الحفاظ على معدلات النمو المرتفعة يتطلب الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة خلال السنوات المقبلة.

جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الخميس، اجتماعًا موسعا؛ لمتابعة مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني.

الاقتصاد المصري أثبت صلابة استثنائية في مواجهة مختلف التحديات



وأكد أن الاقتصاد المصري أثبت صلابة استثنائية في مواجهة مختلف التحديات

وتم استعراض عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي التي أوضحت أن الاقتصاد المصري أثبت صلابة استثنائية في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية، وهو ما يتضح في أن معدل النمو ارتفع إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026 (مقارنة بـ 4.4% في العام السابق)، متجاوزًا توقعات كبرى المؤسسات الدولية، وهذا النمو مدفوعا بنمو قطاعات متعددة، من بينها قطاع الصناعة، بجانب قطاعات خدمية مثل: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما انخفض معدل التضخم الشهري خلال شهر أغسطس، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق؛ حيث انخفض معدل التضخم خلال شهر أغسطس العام الجاري إلى 12.7٪؜ مقارنة بـ13٪؜ لنفس الشهر العام السابق.