أخبار الوادي الجديد| تسليم موقع حفر بئر أعماق.. والجمعية الشرعية تكرم المتفوقين

شهدت محافظة الوادي الجديد فعاليات علي مدار اليوم كا من اهمها:

بتكلفة 15 مليون جنيه.. محافظ الوادي الجديد: إنهاء إجراءات تسليم موقع حفر بئر أعماق جديد بمحطة مياه الشرب بالدهوس

أكدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، انتهاء إجراءات تسليم موقع تشغيل بئر أعماق جديد بمحطة مياه الشرب بقرية الدهوس بمركز الداخلة، بتكلفة تقديرية 15 مليون جنيه؛ وذلك تمهيدًا لبدء أعمال الحفر في إطار خطة المحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، لمعالجة ضعف ضغط المياه، موجهةً بسرعة البدء في التنفيذ والانتهاء من الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد.

وأوضحت المهندسة فريال عمر رئيس قطاع الوادي الجديد، أن الإجراءات التنفيذية شملت تسليم موقع العمل تمهيدًا لبدء أعمال الحفر واستكمال التجهيزات الكهروميكانيكية وأعمال التطهير والتجارب التشغيلية، تمهيدًا لربط البئر بمنظومة محطة مياه الشرب، على أن يتم الإنتهاء من كافة الأعمال وتسليم المشروع خلال مدة 6 أشهر من تاريخ بدء التنفيذ وفقًا للمواصفات والاشتراطات الفنية المعتمدة.

نائب محافظ الوادي الجديد يشهد حفل الجمعية الشرعية لتكريم المتفوقين

شهد السيد محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، الحفل الذي نظّمته الجمعية الشرعية بالخارجة لتكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية بمركزي الخارجة وباريس، بحضور الأستاذ عادل آدم رئيس مجلس إدارة الجمعية، والأستاذ محمد منير مدير التضامن الاجتماعي، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

حيثُ شمل التكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية ومديري المدارس والمعاهد الأزهرية، وفي كلمته، نقل نائب المحافظ تحيات السيدة محافظ الوادي الجديد للحضور، وقدّم التهنئة للطلاب المتفوقين وأسرهم راجيًا لهم دوام التوفيق وتحقيق المأمول ليكونوا أجيالًا نافعة لوطنهم، كما ثمّن جهود القائمين على العملية التعليمية، مُوجهًا الشكر والتقدير للجمعية الشرعية؛ لحرصها على تكريم المتفوقين كتقليدٍ سنوي ودورها الرائد في العمل الأهلي والتنموي بالمحافظة.

محافظ الوادي الجديد تبحث دفع معدلات العمل بمشروع

" الجذب السكاني بأبوطرطور "

عقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا تنسيقيًا لبحث مستجدات المشروعات المنفذة بالتعاون مع شركة" إنجازات " المتخصصة في مجالات الطاقة النظيفة و تطوير قطاع الري، بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ حامد محمد القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، ووفد الشركة ولفيف من القيادات التنفيذية المعنية.

وتناول الاجتماع بحث دفع معدلات العمل بمشروع الجذب السكاني بمنطقة أبو طرطور بالخارجة، من خلال الاستفادة من التجارب الرائدة للشركة في تنفيذ وإدارة مشروعات التطوير العقاري والزراعي المستدامة، والتي تراعي التحديات البيئية و الحفاظ على الموارد الطبيعية المتاحة.

وأوضحت المحافظ أن المشروع يمثل أحد المشروعات القومية الهامة التي تحظى باهتمام ودعم الدولة والقيادة السياسية، وأحد المحاور الرئيسية لرؤية المحافظة للتوسع العمراني والتنمية المتكاملة، مؤكدةً على أهمية صياغة نموذج تنموي متكامل يجمع بين السكن والإنتاج والخدمات وفرص العمل، ويعزز مقومات الاستقرار وجذب الأسر والشباب من أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى، و موجهةً بالبدء في إعداد التصورات التنفيذية للمشروع ودراسة البدائل الفنية والاقتصادية التي تضمن استدامته.