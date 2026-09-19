قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشييع 11 قتيلا للجيش السوري في انفجار بموقع عسكري غرب دير الزور
رسميا.. الزمالك يعلن إنتقال بيزيرا لـ شباب الأهلي دبي
من خليفة زيزو إلى بطل «التالتة يمين».. ماذا ترك خوان بيزيرا في الزمالك قبل رحيله؟
طلع أهلاوي.. شباب أهلي دبي يستعد للإعلان عن صفقة خوان بيزيرا
الأولى عربيا.. باحثة بـ"قومي البحوث" تحصد جائزة Profound Award الدولية
الرئيس السيسي يوجه بمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد بصورة مستمرة
بدءًا من اليوم.. ترامب يقرر منع أكبر 3 صحف وقنوات تلفزيونية من دخول البيت الأبيض
الأرصاد: استمرار التحسن في الأحوال الجوية.. والعظمى بالقاهرة الكبرى 32 درجة
هجرة غير شرعية.. إنقاذ 54 شخصا من جنسيات مختلفة قبالة سواحل مطروح
البديل ليس لاعبًا.. كيف يفكر معتمد جمال في تقوية الزمالك بعد رحيل بيزيرا؟
غدًا فتح باب التقديم على شقق الإيجار المنتهي بالتملك.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة
تأثير رفع الفائدة على العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه.. اعرف التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قوافل طبية مجانية تصل إلى درب الأربعين وباريس بالوادي الجديد

قوافل طبية
قوافل طبية
منصور ابوالعلمين

تنظم مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد قوافل طبية مجانية بقرية درب الأربعين 2 وقرية عدن، التابعتين لإدارة باريس الصحية، لتقديم خدمات الكشف الطبي والعلاج بالمجان للمواطنين، وذلك على مدار 4 أيام، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وفي إطار جهود الدولة لتوفير الرعاية الصحية لأهالي القرى والمناطق النائية.

وأوضح الدكتور حسام صفوت، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن القافلة الطبية بقرية درب الأربعين 2 تُنظم يومي السبت والأحد الموافقين 19 و20 سبتمبر 2026، بمقر الوحدة الصحية بالقرية، بينما تُنظم القافلة الطبية بقرية عدن يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 21 و22 سبتمبر 2026، بمقر الوحدة الصحية بالقرية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد إلى أن القوافل الطبية تستهدف تقديم خدمات طبية شاملة ومجانية للمواطنين، تشمل توقيع الكشف الطبي وتوفير العلاج في عدد من التخصصات الطبية، إلى جانب تقديم التوعية الصحية والوقائية، بما يتيح للأهالي الحصول على الخدمات الطبية بالقرب من محل إقامتهم.

وتُقام القوافل بإدارة ومتابعة الدكتور مصطفى محمد إبراهيم، مدير إدارة باريس الصحية، والدكتور محمد سعد، مدير القوافل الطبية بالوادي الجديد، مع توفير الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين خلال فترة عمل القوافل بالمقرات المحددة.

وتأتي هذه القوافل ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تستهدف دعم مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتعزيز إتاحة الرعاية الصحية، خاصة بالمناطق البعيدة عن المنشآت الطبية الرئيسية.

وتواصل مديرية الصحة بالوادي الجديد تنفيذ القوافل الطبية المجانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بهدف التوسع في تقديم الخدمات الصحية والوصول بها إلى المواطنين في المناطق النائية، إلى جانب نشر الوعي بأهمية الكشف المبكر والرعاية الصحية الوقائية.

وأهابت مديرية الصحة بالمواطنين الراغبين في الاستفادة من خدمات القوافل الطبية التوجه إلى مقار الوحدات الصحية في المواعيد المحددة، مع ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي للاستفادة من الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بالمجان.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد قوافل طبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

صفارات الإنذار تدوي في أرجاء العاصمة السعودية الرياض

الجنيه الذهب أم السبيكة؟ الفرق في المصنعية والخسارة عند البيع

الجنيه الذهب أم السبيكة؟.. خبير يوضح الفرق في المصنعية ونسبة الخسارة عند البيع

معتمد جمال

معتمد جمال يجهز مفاجأة للأهلي في مباراة القمة.. ما الجديد؟

السعودية

السعودية .. الدفاع المدني يعلن زوال الخطر عن الرياض والخرج

أسعار الدواجن

بعد الارتفاعات الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

الاهلي والزمالك

بطلب من الأهلي.. تحرك جديد لاستقدام حكام أجانب لقمة الأهلي والزمالك

صلاة الفجر

هل يجوز قضاء سنة الفجر بعد أداء الفريضة في جماعة؟.. دار الإفتاء تجيب

حمدي الوزير

رأيت الله ورحمته.. ابنة حمدي الوزير تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد جراحة قلب مفتوح

ترشيحاتنا

أرشيفية

حقيقة رسوم وجمارك الهواتف المحمولة.. رئيس مصلحة الجمارك يكشف التفاصيل

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يوجه بمتابعة تنفيذ منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد بصورة مستمرة

فيصل العواضي، مستشار وزير الإعلام اليمني

مسئول يمني: القوات الحكومية تقترب من مركز محافظة الجوف وتستعيد مواقع استراتيجية

بالصور

تركيب الرموش الصناعية يزيد خطر الإصابة بـ عث العين.. دراسة تكشف مفاجأة

هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟
هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟
هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟

هل تحتوي أسماك المزارع على هرمونات وبقايا مضادات حيوية؟.. طبيب تغذية يحسم الجدل

هل تحتوي أسماك المزارع على هرمونات وبقايا مضادات حيوية؟
هل تحتوي أسماك المزارع على هرمونات وبقايا مضادات حيوية؟
هل تحتوي أسماك المزارع على هرمونات وبقايا مضادات حيوية؟

بفستان عنابي وإكسسورات فاخرة.. دينا فؤاد تتألق بإطلالة أنيقة

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

على مدى 3 أيام.. زعيم كوريا الشمالية يتفقد مصانع الأسلحة والذخيرة | صور

زعيم كوريا الشمالية في جولة لمصانع الأسلحة
زعيم كوريا الشمالية في جولة لمصانع الأسلحة
زعيم كوريا الشمالية في جولة لمصانع الأسلحة

فيديو

مدير مدرسة السادات الثانوية بالمحلة

بعد اعتذار طالب وولي أمره عن فيديو المعلمة.. أول تعليق من مديرة مدرسة بالمحلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

المزيد