قوافل طبية مجانية تصل إلى درب الأربعين وباريس بالوادي الجديد

تنظم مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد قوافل طبية مجانية بقرية درب الأربعين 2 وقرية عدن، التابعتين لإدارة باريس الصحية، لتقديم خدمات الكشف الطبي والعلاج بالمجان للمواطنين، وذلك على مدار 4 أيام، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وفي إطار جهود الدولة لتوفير الرعاية الصحية لأهالي القرى والمناطق النائية.

وأوضح الدكتور حسام صفوت، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن القافلة الطبية بقرية درب الأربعين 2 تُنظم يومي السبت والأحد الموافقين 19 و20 سبتمبر 2026، بمقر الوحدة الصحية بالقرية، بينما تُنظم القافلة الطبية بقرية عدن يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 21 و22 سبتمبر 2026، بمقر الوحدة الصحية بالقرية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد إلى أن القوافل الطبية تستهدف تقديم خدمات طبية شاملة ومجانية للمواطنين، تشمل توقيع الكشف الطبي وتوفير العلاج في عدد من التخصصات الطبية، إلى جانب تقديم التوعية الصحية والوقائية، بما يتيح للأهالي الحصول على الخدمات الطبية بالقرب من محل إقامتهم.

وتُقام القوافل بإدارة ومتابعة الدكتور مصطفى محمد إبراهيم، مدير إدارة باريس الصحية، والدكتور محمد سعد، مدير القوافل الطبية بالوادي الجديد، مع توفير الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين خلال فترة عمل القوافل بالمقرات المحددة.

وتأتي هذه القوافل ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تستهدف دعم مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتعزيز إتاحة الرعاية الصحية، خاصة بالمناطق البعيدة عن المنشآت الطبية الرئيسية.

وتواصل مديرية الصحة بالوادي الجديد تنفيذ القوافل الطبية المجانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بهدف التوسع في تقديم الخدمات الصحية والوصول بها إلى المواطنين في المناطق النائية، إلى جانب نشر الوعي بأهمية الكشف المبكر والرعاية الصحية الوقائية.

وأهابت مديرية الصحة بالمواطنين الراغبين في الاستفادة من خدمات القوافل الطبية التوجه إلى مقار الوحدات الصحية في المواعيد المحددة، مع ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي للاستفادة من الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بالمجان.