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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على شخص ادعى سحب رخص سيارته دون وجه حق بجنوب سيناء

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن ادعاء قائد سيارة ملاكى بقيام ضابط مرور بأحد الارتكازات الأمنية بجنوب سيناء بسحب رخصتى القيادة، والتسيير الخاصتين به دون وجه حق، وتعدى ضابط آخر عليه بالسب.
 


 

بالفحص، تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأنه بتاريخ 16 الجارى وحال قيام أحد ضباط المرور المعين خدمة بارتكاز أمنى بطريق شرم الشيخ - دهب باستيقاف إحدى السيارات الملاكى قيادة الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (سائق– مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية)، وبرفقته آخر (ادعى كونه أحد أصدقائه)، وبسؤال الأخير أقر باستئجاره السيارة لتوصيله مقابل مبلغ مالى، وتم سحب تراخيصه لارتكابه مخالفة استخدام السيارة فى غير الغرض المخصص لها "تحميل ركاب بأجر"، وبالفحص الموثق بالارتكاز الأمنى تبين اقتصار حديث الشاكى مع ضابط المرور دون تدخل أى ضابط من الارتكاز أو التعدى عليه.

أمكن ضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وبمواجهته أقر بادعائه الكاذب لتضرره من سحب تراخيصه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.


 



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى ضابط مرور

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