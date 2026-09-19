القبض على سائق ميكروباص صدم سيارة بأسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر قائد سيارة "ملاكى" من قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالاصطدام بسيارته من الخلف حال سيره بأحد الشوارع وإحداث تلفيات بها بأسيوط.







بالفحص، تبين أنه بتاريخ 12 الجارى، تلقى قسم شرطة أول أسيوط بلاغا من قائد سيارة ملاكى، مقيم بدائرة القسم، بتضرره من قائد سيارة ميكروباص لقيامه بالاصطدام بسيارته من الخلف حال سيره بأحد الشوارع بدائرة القسم، ما أدى لحدوث تلفيات بها.

أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص"، وقائدها وهو سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية، وبمواجهته قرر ارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.









