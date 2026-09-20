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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«صباح البلد» يستعرض مقال الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح: لغز «بريتش بتروليوم»

إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
البهى عمرو

استعرض برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد تقديم روان أبو العينين ونهاد سمير مقالا للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، المنشور في صحيفة «الأخبار» تحت عنوان: «لغز بريتش بتروليوم».


وقالت إلهام أبو الفتح: فجّر الإعلامي الكبير أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" قضية بالغة الأهمية تمس الاقتصاد المصري، وأمن الطاقة، ومستقبل إنتاج الغاز، ومصير مئات العاملين المصريين في شركة "بي بي" البريطانية.

قال أحمد موسى إن وكالة رويترز نشرت منذ أكثر من عشرين يومًا خبرًا عن دخول شركة "إنرجيان" في مفاوضات للاستحواذ على أصول "بي بي" في مصر، في صفقة قد تصل قيمتها إلى نحو مليار دولار، الخبر منشور منذ ٢٠ يوما ولم يصدر أي تعليق حتي الآن.

وكشف أحمد موسى أنه حاول الاتصال بالمهندس نادر زكي، الرئيس الإقليمي لشركة "بي بي" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واعتذر عن التعليق وأن الشركة ستوضح موقفها خلال الأسبوع المقبل.

كيف يمر خبر بهذه القوة والخطورة من دون توضيح؟ نحن نتحدث عن ثروات مصر من الغاز والبترول، وعن شركة عالمية تعمل في مصر منذ 63 عامًا، وضخت استثمارات تجاوزت 37 مليار دولار، وتساهم بصورة مباشرة في نحو ١٢% واستثمارات غير مباشرة ٦٥ ٪؜ من إنتاج الغاز المصري.

شركة "بريتش بتروليوم" البريطانية، تمتلك إمكانات مالية وفنية ضخمة، وخبرات طويلة في أعمال الحفر بالمياه العميقة وإدارة المكامن المعقدة. وترتبط بها بنية أساسية مهمة في البحر المتوسط، ويعمل معها أكثر من 300 مصري اكتسبوا خبرات دولية على مدار سنوات طويلة.

فمن هي «إنرجيان»؟ وما حجم إمكاناتها؟ وهل تستطيع إدارة أصول بهذا الحجم والحفاظ على إنتاجها وتنمية اكتشافاتها؟
«إنرجيان» شركة مستقلة تأسست عام 2007، ومقرها لندن، ومدرجة في بورصة لندن. تعمل في مصر وعدد من دول العالم، وقد توسعت خلال السنوات الماضية من خلال الاستحواذ على أصول قائمة.

ولها سابقة عمل في مصر منذ استحواذها على أصول شركة «إديسون» عام 2020، والغريب ان "إنرجيان" سبق أن اتفقت على بيع أصولها في مصر وإيطاليا وكرواتيا إلى مجموعة "كارلايل"، ثم توقفت الصفقة في مارس 2025 بسبب تأخر الحصول على الموافقات واليوم يتردد أنها تريد شراء أصول "بي بي" بمليار دولار رغم ان استثمارات بي بي ٣٧ مليار دولار في مصر.

من يستحوذ على مَن؟ وما مصدر تمويل الصفقة؟ وما خطة "إنرجيان" لزيادة الإنتاج؟ وما الضمانات المقدمة للحفاظ على العاملين المصريين؟ وكيف ستدير الحقول والمكامن والبنية الأساسية؟ وهل تمتلك القدرة على تمويل عمليات الحفر والتنمية لسنوات طويلة؟

ولماذا انتظرت بعد حصولها علي كامل مستحقاتها ورغم انها وعدت بزيادة الاستثمارات تفكر في الخروج.
شكرًا لأحمد موسى الذي فتح هذا الملف ودق جرس الإنذار في الوقت المناسب، وننتظر بيانًا واضحًا من وزارة البترول ومن شركة "بي بي".
 

إلهام أبو الفتح الصحفية إلهام أبو الفتح صدى البلد لغز بريتش بتروليوم الأخبار

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