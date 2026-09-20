قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الكهرباء : رفع مستهدف الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول 2028
سيارات عائلية 2027 جديدة في مصر.. مواصفات وأسعار وصور
العين فلقت الحجر.. لعنة الإصابات تضرب فريق الأهلي
قداسة البابا تواضروس يُصلّي القداس الإلهي في مطرانية ببا والفشن | صور
الرئيس السيسي لمدير وكالة الاستخبارات الأمريكية: وحدة السودان وسلامة أراضيه ثوابت لا يمكن المساس بها
الرئيس السيسي: ندعم جهود إنهاء الأزمة الإيرانية وضمان حرية الملاحة
الرئيس السيسي يؤكد على أهمية تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة
الرئيس السيسي: موقف مصر ثابت في دعم أمن وسيادة الدول العربية
«أعيش أحلامي هذا الموسم».. تعليق نجوم طرابزون على اكتساح جالطة سراي برباعية
الرئيس السيسي لمدير وكالة الاستخبارات الأمريكية: الولايات المتحدة شريك استراتيجي
من أسفل الكباري إلى أسطح المباني.. خطة برلمانية لتخضير شبرا الخيمة
الرئيس السيسي يبحث مع مدير CIA تطورات غزة والسودان والصومال وأمن الملاحة الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين تعارض "قانون ليندسي جراهام" لفرض عقوبات على روسيا وإيران

الصين تعارض "قانون ليندسي جراهام" لفرض عقوبات على روسيا وإيران
الصين تعارض "قانون ليندسي جراهام" لفرض عقوبات على روسيا وإيران
أ ش أ

أكدت الصين معارضتها للقانون الأمريكي الجديد الذي يوسع العقوبات والقيود الاقتصادية المفروضة على روسيا، ويمدد العقوبات الحالية على إيران، منتقدة على وجه الخصوص "العقوبات التي لا تستند إلى تفويض من الأمم المتحدة".

جاء ذلك تعليقا على توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على القانون الذي يحمل اسم "قانون ليندسي جراهام لفرض العقوبات على روسيا وإيران لعام 2026"، بعد إقراره في مجلسي النواب والشيوخ في الكونجرس بدعم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن الصين تعارض باستمرار العقوبات أحادية الجانب التي تفتقر إلى تفويض من الأمم المتحدة وإلى أساس في القانون الدولي، فضلا عن فرض ما يسمى بـ "العقوبات الثانوية" على دول أخرى بذريعة التعامل مع أطراف ثالثة.

وأشار المتحدث إلى أن الصين دأبت على الانخراط في تعاون اقتصادي وتجاري طبيعي مع دول العالم على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، مضيفا أن هذا التعاون ليس موجها ضد أي طرف ثالث، كما أنه لا يخضع لتدخل أو إكراه من أي طرف ثالث.

وأضاف: "سنواصل مراقبة الخطوات اللاحقة للجانب الأمريكي عن كثب، ونحتفظ بالحق في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية السيادة الوطنية للصين ومصالحها التنموية بحزم، فضلا عن الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية".

كما أعرب المتحدث عن أمله في أن تعمل الولايات المتحدة مع الصين للالتقاء في منتصف الطريق، والحفاظ على استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال الحوار والتشاور، والمساهمة بشكل أكبر في دعم النظام التجاري العالمي، وكذلك أمن واستقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية.

ووفقا للتقارير، وقعت الولايات المتحدة قانون "ليندسي جراهام لفرض عقوبات على روسيا وإيران لعام 2026" ليصبح قانونا نافذا. ويُجيز هذا القانون فرض ما يسمى بـ "الرسوم الجمركية الثانوية" بنسبة تصل إلى 100% على دول أخرى تستورد النفط أو الغاز الطبيعي الروسي. وتشير التحليلات إلى أن الصين ستكون من بين الأهداف المستهدفة بهذه الرسوم الجمركية الأمريكية.

قانون الأمريكي الجديد العقوبات والقيود الاقتصادية العقوبات الحالية على إيران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشادة ربيع ياسين

ما حدث لا يليق .. قرار عاجل من نقابة الإعلاميين ضد فريق «ملعب البلدوزر» بعد مُشادة ربيع ياسين

قائمة الإجازات المتبقية في 2026

يومين في سبتمبر و11 في أكتوبر.. قائمة الإجازات المتبقية في 2026

الواقعة

الشجرة منعته من الهرب .. مصــ.رع فتاة صــ.دمتها سيارة بالتجمع الأول | صور

التوقيت الصيفي 2026

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد التوقيت الشتوي

محمد صلاح

بعد الهاتريك وصناعة هدف.. آرني سلوت يُوجّه رسالة لـ محمد صلاح

معاشات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والزيادة وطرق الاستعلام

معاشات أكتوبر 2026 .. موعد الصرف والزيادة وطرق الاستعلام

إيران وأمريكا

سفارات الولايات المتحدة تصدر تحذيرات أمنية عاجلة للأمريكيين في دول عدة بالمنطقة

التصالح في مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء 2026 .. آخر موعد وشروط وحالات حظر التصالح

ترشيحاتنا

المضبوطات بسوهاج

حملة تموينية مكبرة بجهينة تضبط 6 أطنان مخللات مجهولة المصدر وتحرر 14 محضرًا للمخابز

جولة تفقدية

محافظ الدقهلية يتفقد عيادة ابن لقمان للتأمين الصحي بالمنصورة ويوجه بسرعة توفير أي نواقص

جولة تفقدية

محافظ الدقهلية يشدد على منع صرف حصة الخبز لأكثر من بطاقة تموينية للمواطن الواحد

بالصور

بقوام ممشوق.. داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست

داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست
داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست
داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست

سارة سلامة تخطف الأنظار بالكاجوال في أحدث ظهور لها على إنستدرام .. صور

سارة سلامة تخطف الانظار بالكاجوال
سارة سلامة تخطف الانظار بالكاجوال
سارة سلامة تخطف الانظار بالكاجوال

سقوط وإصابة دياب خلال تصوير مشهد بالموتوسيكل.. تفاصيل حالته

دياب
دياب
دياب

جيسيكا حسام الدين تتألق بفستان أسود في حفل دير جيست.. سعره 338 ألف جنيه

جيسيكا حسام الدين
جيسيكا حسام الدين
جيسيكا حسام الدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد