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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدنمارك تعجل بتسليم حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار

الدنمارك تعجل بتسليم حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار
الدنمارك تعجل بتسليم حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار
أ ش أ

 أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن الدنمارك ستعجل بتسليم حزمة المساعدات العسكرية الحادية والثلاثين الموجهة لأوكرانيا - التي تبلغ قيمتها نحو 275 مليون دولار - مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية استعدادا لفصلي الخريف و الشتاء.

وذكرت الوزارة، في بيان على منصة /تليجرام/، أنه يجري التحفظ على تفاصيل محددة بشأن محتويات الحزمة لأسباب تتعلق بالأمن العملياتي، إلا أن المساعدات تهدف إلى توسيع قدرة القوات المسلحة الأوكرانية على التصدي لهجمات الصواريخ و الطائرات المسيرة الروسية التي تستهدف البنية التحتية.

وأشارت الوزارة إلى أن الدنمارك ظلت واحدة من الشركاء الدفاعيين الرئيسيين لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية عام 2022، حيث دأبت على تقديم العتاد العسكري والمبادرة بوضع أطر متعددة الأطراف لعمليات الشراء الدفاعي.

وزارة الدفاع الأوكرانية المساعدات العسكرية تعزيز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية توسيع قدرة القوات المسلحة الأوكرانية

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