قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باريس تتوعد طهران بإجراءات دبلوماسية بعد إغلاق مركز اللغة الفرنسية
سعر الدولار في مصر مستهل التعاملات اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026
طقس اليوم الإثنين| حار نهاراً مع شبورة وأمطار خفيفة ونشاط للرياح
أذكار الصباح مكتوبة.. حصن المسلم من القرآن والسنة وأدعية النبي
طارق فهمي: «إسرائيل الكبرى» صعبة التنفيذ.. ومصر تملك أوراقًا مؤثرة في معادلات المنطقة
موعد شهر رمضان 2027 في مصر.. الصيام كام ساعة؟
يارا السكري عن الزواج: لا أتسرع في اتخاذ القرارات المصيرية.. خاص
غارة باكستانية تهز شرق أفغانستان.. قتـ.لى وجرحى وسط تصاعد التوتر مع طالبان
أسعار الأرز والسكر والزيوت والدقيق اليوم الإثنين.. آخر تحديثات
ماذا يُقال بين السجدتين في الصلاة؟.. احفظ دعاء النبي كاملا
محمد صلاح يصل إلى إنجلترا بطائرة خاصة
دعاء الفجر المستجاب.. ردد أدعية الفرج والتيسير تفتح لك أبواب الرزق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء أوصى به النبي عمه العباس.. سل الله العفو والعافية

الدعاء
الدعاء
محمد شحتة

العافية من أعظم النعم التي يسأل المسلم ربه أن يديمها عليه، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس رضي الله عنه بالدعاء بطلب العفو والعافية، مبينا أهمية هذا الدعاء في الدنيا والآخرة، لما يجمعه من سؤال الله السلامة من البلاء والذنوب والشرور.

دعاء أوصى به النبي عمه العباس

وعن هذا الدعاء، ورد عن العباس رضي الله عنه، قال: أتيت رسول الله، فقلت: يا رسول الله؛ علمني شيئا أدعو به، فقال: «سَلِ اللهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ» ثم أتيته مرة أخرى، فقلت: يا رسول الله علمني شيئا أدعو به، قال: فقال« يَا عَبَّاسُ، يَا عَمَّ رَسُولِ اللهِ؛ سَلِ اللهَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ». [أخرجه أحمد].

دعاء أوصى به النبي يذهب الهم والحزن

وقال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء زوال الهم والحزن ، وينبغي علينا الحرص على ترديده ليكشف الله همنا وحزننا.

وهو من قال كل صباح ومساء:"اللَّهمَّ إنِّي عبدُكَ، ابنُ عبدِكَ، ابنُ أَمَتِكَ، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فيَّ قضاؤُكَ، أسأَلُكَ بكلِّ اسمٍ هو لكَ، سمَّيْتَ به نفسَكَ، أو أنزَلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمْتَه أحَدًا مِن خَلْقِكَ، أوِ استأثَرْتَ به في عِلمِ الغيبِ عندَكَ، أنْ تجعَلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ بصَري، وجِلاءَ حُزْني، وذَهابَ همِّي".

يذهب الله تعالى عنك الهم والغم والحزن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور هنا، واجعل ذلك وردا لك على الدوام مرة في الصباح، ومرة في المساء.

فعل يمنعك من غضب الله

كشف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، عن فعل يمنعك من غضب الله.

وأوضح أن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمل يَمنَعُ صاحِبَه من غضب اللهِ عزَّ وجلَّ؟ وأوصاهم بتجنب الغضب.

واستدل بما جاء عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رضي الله عنهما حيث قال: “يَا رَسُول اللَّهِ مَا يَمْنَعْنِي مِنْ غَضَبِ اللَّهِ” قَالَ: “لَا تَغْضَبْ” صحيح ابن حبان.

دعاء أوصى به النبي دعاء أوصى به النبي عمه العباس الدعاء الذي أوصى به النبي دعاء العفو والعافية دعاء النبي للعفو والعافية دعاء العافية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقليل الاغتراب

الفرصة الأخيرة .. فتح تقليل الاغتراب للمرة الثالثة وهذا موعد ظهور النتيجة

كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2026

السن لا يزيد عن 35.. كراسة شروط حجز 15 ألف وحدة سكنية إيجار لمحدودي الدخل

وزير التربية والتعليم

قرارات جديدة بشأن معلمي الحاسب الآلي بجميع المدارس الثانوية..ماذا أعلنت التعليم؟

وزير الري والموارد المائية

أول تعليق رسمي من مصر على «سد فولا» الجنوب سوداني

أرشيفية

تهديد إيراني غير مسبوق.. الحرس الثوري: سنغير جغرافيا الحرب بأسلحة تدهش العالم

رمضان صبحي

مفاجأة.. حالة واحدة تبقي على رمضان صبحي في الوسط الرياضي

اسعار السبائك الذهب

سبيكة 20 جرام بكام؟.. أسعار سبائك الذهب BTC اليوم

بيزيرا

تعويضا لرحيل بيزيرا .. نجم الزمالك المعار يقترب من العودة للفريق | خاص

ترشيحاتنا

احمد العوضي

أحمد العوضي: مسلسلاتي من فكرتي.. ورهاني الأهم يارا السكري

حفل العسيلي

العسيلي يشعل حفل استقبال الطلاب الجدد بطريق الإسماعيلية.. صور

ملتقى

كيف تحول ملتقى الأقصر للتصوير من فعالية سنوية إلى مشروع مستدام للفن التشكيلي؟

بالصور

طريقة عمل ساندوتش السلمون الصحي مع الأفوكادو والبصل

طريقة عمل سندوتش السلمون الصحي مع الافوكادو والبصل
طريقة عمل سندوتش السلمون الصحي مع الافوكادو والبصل
طريقة عمل سندوتش السلمون الصحي مع الافوكادو والبصل

فيديو

محمد سلام

محمد سلام: حب الناس أغلى حاجة.. وبستعد لأعمال جديدة |خاص

عمرو مصطفى

عمرو مصطفى: متبني مريم عامر منيب فنيًا.. وأستعد لطرح أعمال جديدة |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد