مدير نجدة الطفل: استمرار متابعة حالة الطـ.فل المصاب بالتوحد المعتدى عليه من الأخصائية

قال صبري عثمان، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل، إن خط نجدة الطفل 16000 مستمر في متابعة حالة الطفل المصاب باضطراب طيف التوحد، الذي تعرض للاعتداء بالضرب من إحدى الأخصائيات بمدينة العبور، مشيرًا إلى أن الخط تلقى بلاغًا بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف خلال برنامج من ماسبيرو أن الطفل خضع للتقييم، وتم التحقيق في الواقعة بمعرفة النيابة العامة، التي أحالت المتهمة إلى محكمة جنح العبور، لاتهامها بتعريض طفل للخطر ووقائع الضرب والتنمر.

وأوضح أن خط نجدة الطفل يقدم الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي للأطفال الذين يتعرضون للعنف، سواء من الأطفال العاديين أو الأطفال من ذوي الهمم، مؤكدًا استمرار متابعة الحالات وتقديم الدعم اللازم لها.