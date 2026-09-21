قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باريس تتوعد طهران بإجراءات دبلوماسية بعد إغلاق مركز اللغة الفرنسية
سعر الدولار في مصر مستهل التعاملات اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026
طقس اليوم الإثنين| حار نهاراً مع شبورة وأمطار خفيفة ونشاط للرياح
أذكار الصباح مكتوبة.. حصن المسلم من القرآن والسنة وأدعية النبي
طارق فهمي: «إسرائيل الكبرى» صعبة التنفيذ.. ومصر تملك أوراقًا مؤثرة في معادلات المنطقة
موعد شهر رمضان 2027 في مصر.. الصيام كام ساعة؟
يارا السكري عن الزواج: لا أتسرع في اتخاذ القرارات المصيرية.. خاص
غارة باكستانية تهز شرق أفغانستان.. قتـ.لى وجرحى وسط تصاعد التوتر مع طالبان
أسعار الأرز والسكر والزيوت والدقيق اليوم الإثنين.. آخر تحديثات
ماذا يُقال بين السجدتين في الصلاة؟.. احفظ دعاء النبي كاملا
محمد صلاح يصل إلى إنجلترا بطائرة خاصة
دعاء الفجر المستجاب.. ردد أدعية الفرج والتيسير تفتح لك أبواب الرزق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدير نجدة الطفل: استمرار متابعة حالة الطـ.فل المصاب بالتوحد المعتدى عليه من الأخصائية

الطفل المصاب باضطراب طيف التوحد
الطفل المصاب باضطراب طيف التوحد
شيماء جمال

قال صبري عثمان، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل، إن خط نجدة الطفل 16000 مستمر في متابعة حالة الطفل المصاب باضطراب طيف التوحد، الذي تعرض للاعتداء بالضرب من إحدى الأخصائيات بمدينة العبور، مشيرًا إلى أن الخط تلقى بلاغًا بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف خلال برنامج من ماسبيرو أن الطفل خضع للتقييم، وتم التحقيق في الواقعة بمعرفة النيابة العامة، التي أحالت المتهمة إلى محكمة جنح العبور، لاتهامها بتعريض طفل للخطر ووقائع الضرب والتنمر.

وأوضح أن خط نجدة الطفل يقدم الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي للأطفال الذين يتعرضون للعنف، سواء من الأطفال العاديين أو الأطفال من ذوي الهمم، مؤكدًا استمرار متابعة الحالات وتقديم الدعم اللازم لها.

نجدة الطفل الطفل المصاب بالتوحد التوحد التنمر الأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقليل الاغتراب

الفرصة الأخيرة .. فتح تقليل الاغتراب للمرة الثالثة وهذا موعد ظهور النتيجة

كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2026

السن لا يزيد عن 35.. كراسة شروط حجز 15 ألف وحدة سكنية إيجار لمحدودي الدخل

وزير الري والموارد المائية

أول تعليق رسمي من مصر على «سد فولا» الجنوب سوداني

أرشيفية

تهديد إيراني غير مسبوق.. الحرس الثوري: سنغير جغرافيا الحرب بأسلحة تدهش العالم

رمضان صبحي

مفاجأة.. حالة واحدة تبقي على رمضان صبحي في الوسط الرياضي

اسعار السبائك الذهب

سبيكة 20 جرام بكام؟.. أسعار سبائك الذهب BTC اليوم

بيزيرا

تعويضا لرحيل بيزيرا .. نجم الزمالك المعار يقترب من العودة للفريق | خاص

محمد صلاح

كلوب عن هاتريك صلاح مع طرابزون: أعادني إلى أيام ليفربول

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يؤكد ضرورة تنفيذ خطة ترامب وضمان تدفق المساعدات إلى غزة

السعودية

السعودية تدين اقتحام باحات المسجد الأقصى من قبل مسؤول في سلطات الاحتلال ومستوطنين

عراقجي

عراقجي يتوجه الى نيويورك للمشاركة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

بالصور

طريقة عمل ساندوتش السلمون الصحي مع الأفوكادو والبصل

طريقة عمل سندوتش السلمون الصحي مع الافوكادو والبصل
طريقة عمل سندوتش السلمون الصحي مع الافوكادو والبصل
طريقة عمل سندوتش السلمون الصحي مع الافوكادو والبصل

فيديو

محمد سلام

محمد سلام: حب الناس أغلى حاجة.. وبستعد لأعمال جديدة |خاص

عمرو مصطفى

عمرو مصطفى: متبني مريم عامر منيب فنيًا.. وأستعد لطرح أعمال جديدة |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد