بعد الاعتداء على طفل من ذوي التوحد بالعبور.. اعرف عقوبة المتهمة في القانون

تابع المجلس القومي للطفولة والأمومة، عبر الإدارة العامة لنجدة الطفل، واقعة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن تعرض طفل يبلغ من العمر 7 أعوام، من ذوي اضطراب طيف التوحد، للاعتداء بالضرب من قِبل أخصائية كانت تقدم له جلسات تأهيلية منزلية بمدينة العبور بمحافظة القليوبية،خلال شهر يوليو الماضي.

وجهت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم الكامل للطفل وأسرته. ووجهت بمساندة الأسرة قانونيًا عبر إيفاد محامٍ من وحدة الدعم القانوني لحضور جلسات التحقيق ومتابعة مجريات القضية، وتقديم تقرير مفصل لجهات التحقيق والمحكمة المختصة، بالتوازي مع توفير جلسات دعم نفسي متخصصة للطفل لمساعدته على تجاوز الآثار الناجمة عن الواقعة.

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وأكدت رئيسة المجلس أن حماية الأطفال من كافّة أشكال العنف والإساءة والتنمر تُعد أولوية قصوى، مشددةً على ضرورة اتباع أساليب تربوية وتأهيلية آمنة تحترم حقوق الأطفال واحتياجاتهم الخاصة، والابتعاد التام عن أي ممارسات قد تعرضهم للأذى.

من جانبه، أوضح الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، انه فى ضوء اختصاصات المجلس وفق حكم المادة ٩ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٣ بإعادة تنظيم المجلس فيما تضمنته من اختصاصه من تلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات الطفل وآلام وإحالتها الي جهات الاختصاص والعمل على حلها مع الجهات المعنية وتوفير المساعدة القضائية اللازمة لضحاية الانتهاكات، وبمتابعة جلسة المحاكمة بحضور الأستاذ إيهاب عادل لملوم، محامي نجدة الطفل، قررت النيابة العامة إعادة ملف القضية إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات واستيفاء بيانات متعلقة بطبيعة عمل الأخصائية المشكو في حقها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمشكو في حقها اتهامات بتعريض طفل للخطر، والضرب، والتنمر. وفي المقابل، أنكرت المتهمة ما نُسب إليها، مدعيةً أن ممارساتها كانت تستهدف «تقويم سلوك الطفل وتعليمه» دون قصد إيذائه.

وأكد صبري عثمان، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل، استمرار خط النجدة في متابعة الحالة وتقديم أوجه الدعم القانوني والنفسي للطفل وأسرته، ومتابعة المسار القضائي لضمان صون حقوق الطفل وتحقيق مصلحته الفضلى.

وناشد المجلس المواطنين ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي واقعة تشكل خطراً أو عنفاً ضد الأطفال عبر خط نجدة الطفل المجاني (16000) العامل على مدار 24 ساعة، أو عبر تطبيق «واتساب» على الرقم (01102121600)، مؤكداً أن الإبلاغ المبكر يمثل الخطوة الأولى لسرعة التدخل وحماية الأطفال.

عقوبة الضرب

وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.