انتظام حركة المواصلات في الغربية مع بداية الدراسة ومتابعة مستمرة للمواقف وخطوط السير

تواصل مواقف السيارات بمختلف مراكز ومدن وقرى محافظة الغربية، اليوم، استقبال المواطنين والطلاب، مع انتظام حركة سيارات الأجرة وخطوط السير، وسط متابعة ميدانية مستمرة للتأكد من توافر السيارات وانتظام العمل، خاصة مع بداية اليوم الدراسي وارتفاع أعداد المترددين على المواقف.

توجيهات محافظ الغربية

ووجّه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، باستمرار متابعة المواقف وخطوط السير، والتأكد من الالتزام بالتعريفة المقررة، مع التدخل الفوري لدعم الخطوط التي تشهد زيادة في أعداد الركاب، بما يضمن سهولة انتقال طلاب المدارس والجامعات إلى مقار دراستهم والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو كثافات.

تحرك تنفيذي عاجل

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة متابعة حركة النقل على مدار اليوم، لتيسير انتقال الطلاب والطالبات إلى المدارس والجامعات، وتلبية احتياجات المواطنين، وضمان انتظام حركة المواصلات بمختلف مراكز ومدن وقرى الغربية.