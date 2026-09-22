الجمعية العمومية لمؤسسة دار الهلال تعتمد القوائم المالية

انتهت يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٩/٢٠ أعمال اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية لمؤسسة دار الهلال برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس الجمعية العمومية، و أعضاء الجمعية للمؤسسة .

وحضر من الجهاز المركزي للمحاسبات الأستاذة أمل عسكر مستشار الجهاز للمؤسسات الصحفية والأحزاب و الأستاذ امين محمد حسين وكيل الجهاز والأستاذة نهى احمد رئيس قطاع المكتب الفني- الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب والأستاذة ايناس يوسف رئيس القطاع الرابع - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب والأستاذة عفاف عطا رئيس قطاع –الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب والأستاذة منى حسن رئيس قطاع الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب والأستاذة عبير عبدالفتاح مدير عام - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب .

كما حضر عمر سامي رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال وأعضاء مجلس الإدارة، حيث استعرض رئيس مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المؤسسة خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣

بدأت أعمال الجمعية بكلمة من رئيس الهيئة رحب خلالها بالحضور حيث تم استعراض البيان التنفيذي لقرارات اجتماع الجمعية العمومية السابقة ووجه سيادته بضرورة التعاون الكامل مع شعبة الجهاز المركزي للمحاسبات كما وجه الشكر لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات على ما يقومون به من جهود مستمرة وملموسة مع المؤسسات الصحفية القومية، كما أكد حرص الهيئة على استمرارها في تفعيل دور الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية واعتماد القوائم المالية المتأخرة مشيراً الي ما يتم بذله من جهد واضح في هذا الشأن ، وأن الهيئة تعمل على حل الكثير من المشاكل المزمنة التي حالت دون الاستغلال الأمثل لأصول هذه المؤسسات وانها كانت وما زالت داعمة لمؤسسة دار الهلال في إجراءاتها التي تتخذها لاستغلال عدد من الأصول بها وطالب الجميع بضرورة التكاتف والعمل للصالح العام وتجنيب المصلحة الشخصية والعمل على معالجة الثغرات الموجودة من عشرات السنين لوقف نزيف الخسائر والنهوض بأوضاعها المالية والإدارية حفاظاً على كيان المؤسسة العريقة .

دور جهاز للمحاسبات

وأشاد رئيس الهيئة بالدور المهم للجهاز المركزي للمحاسبات لضمان حسن وسلامة أعمال المؤسسات للتعبير عن المراكز المالية للمؤسسات طبقاً لمعايير المراجعة والمحاسبة المصرية وذلك لتستمر في اداء دورها التثقيفي والتنويري.

عمومية دار الهلال

كانت الجمعية العمومية لمؤسسة دار الهلال قد شهدت مناقشات مستفيضة من الأعضاء اتسمت بالشفافية الكاملة وانتهت الى مجموعة من القرارات منها اعتماد القوائم المالية للمؤسسة عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، محملة بكافة الملاحظات التي وردت من أعضاء الجمعية وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات (مراقب حسابات المؤسسة) وتكليف رئيس مجلس الإدارة بتشكيل لجنة بغرض فحص هذه الملاحظات والإجراءات المقترحة لتصويبها مع عرض تقرير بما توصلت اليه هذه اللجنة خلال شهر من تاريخه على الهيئة واخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بنسخة من هذا التقرير.

كما عقدت الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادياً، حيث وافقت فيه على زيادة رأس المال المؤسسة بقيمة مبالغ الدعم المالي المقدمة من الهيئة الوطنية للصحافة للمؤسسة عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ .