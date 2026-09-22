طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية يشاركون في مؤتمر بمكتبة الإسكندرية

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك وفد من طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية في فعاليات المؤتمر الوطني «الهوية الوطنية.. جذور راسخة ورؤية متجددة»، الذي تستضيفه مكتبة الإسكندرية خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر 2026، بمشاركة عدد من الوزارات والجهات والمؤسسات، ونحو 450 شابًا وفتاة من مختلف المحافظات.

وتأتي مشاركة الجامعة في إطار حرصها على إتاحة الفرص أمام الطلاب للمشاركة في الفعاليات والملتقيات التي تتناول القضايا الوطنية والمجتمعية، وتسهم في تعزيز الوعي بقيم الانتماء والمواطنة والهوية المصرية، إلى جانب تنمية قدراتهم على الحوار والتفاعل وتبادل الخبرات.

كما تأتي المشاركة بدعم من الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وبإشراف عام من الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، وإشراف تنفيذي من الدكتور محمد عبد الهادي، منسق عام الأنشطة الطلابية.

ويضم وفد الجامعة الطالبة الزهراء حسن ميدان، والطالبة محمد عبده إبراهيم، من كلية الصيدلة، والطالب بلال محمد علي، والطالب يوسف السيد يونس، من كلية التمريض، إلى جانب الأستاذة نجوى غريب، مسؤول الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وتشهد فعاليات المؤتمر، الذي يقام على مدار ثلاثة أيام، جلسات علمية وحلقات نقاشية تتناول عددًا من القضايا المرتبطة بالهوية الوطنية، ودور التعليم والثقافة والإعلام والفنون والتراث في ترسيخها، إلى جانب التحديات التي تواجه الهوية في ظل التحولات المعاصرة، وتأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل وعي الأجيال الجديدة.

وتختتم فعاليات المؤتمر بإعلان «وثيقة الإسكندرية للهوية الوطنية»، بما تتضمنه من رؤى وتوصيات تستهدف دعم جهود ترسيخ الهوية وتعزيز الوعي بها، خاصة لدى الشباب.

وتعكس مشاركة طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية في المؤتمر حرص الجامعة على تفعيل دور الأنشطة الطلابية في بناء شخصية الطالب الجامعي، وتوسيع مشاركته في الفعاليات الوطنية والمجتمعية، بما يثري تجربته الجامعية ويدعم وعيه بالقضايا المرتبطة بوطنه ومستقبله.