ضبط 443.7 كجم من اللحوم والدواجن والأسماك المخالفة بالغربية

واصلت مديرية الطب البيطري بالغربية، تكثيف حملاتها الرقابية على المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، للتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المتداولة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات، التي نفذتها لجان المجازر والتفتيش على اللحوم بعدد من مراكز ومدن المحافظة خلال الأسبوع الجاري، عن تحرير 24 محضرًا وضبط 443.7 كجم من اللحوم والدواجن والأسماك المدخنة المخالفة، تنوعت بين منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأخرى بدون بيانات، فضلًا عن لحوم مذبوحة خارج المجازر.

تحرك تنفيذي عاجل

وتم التحفظ على المضبوطات بمعرفة الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تمهيدًا للعرض على النيابة المختصة.

وتواصل محافظة الغربية تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ تداول المنتجات ذات الأصل الحيواني، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية، حفاظًا على صحة وسلامة الأهالي.