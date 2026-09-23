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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء يفتتح «الإعدادي» بالمدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ ويتابع انتظام الدراسة

المحافظ خلال افتتاح مرحلة الإعدادية بالمدرسة المصرية اليابانية
المحافظ خلال افتتاح مرحلة الإعدادية بالمدرسة المصرية اليابانية
ايمن محمد

أجرى اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، زيارة تفقدية للمدرسة المصرية اليابانية بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة انتظام الدراسة مع انطلاق العام الدراسي الجديد، والوقوف على جاهزية المدرسة وانتظام العملية التعليمية داخل الفصول.

ورافق المحافظ خلال الزيارة الدكتورة وفاء محمد رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، وحنان إسماعيل، مدير إدارة شرم الشيخ التعليمية، وكان في استقبال المحافظ رشا السيد، مدير المدرسة.

وتفقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال عددًا من الفصول الدراسية، واطمأن على انتظام الطلاب وسير العملية التعليمية، وتوافر التجهيزات اللازمة، كما تابع حصة التربية البدنية، وتفقد الطلاب أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية، مؤكدًا أهمية الأنشطة المدرسية في بناء شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، إلى جانب التحصيل الدراسي.

وافتتح محافظ جنوب سيناء، خلال الزيارة، مرحلة التعليم الإعدادي بالمدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ، في إطار استكمال المسار التعليمي للطلاب داخل المدرسة، وإتاحة مراحل تعليمية متكاملة لأبناء مدينة شرم الشيخ.

وأكد المحافظ أهمية توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، والحفاظ على مستوى الانضباط داخل المدرسة، مع استمرار المتابعة الميدانية لمختلف عناصر العملية التعليمية والأنشطة الطلابية، بما يضمن توفير أجواء مناسبة للتعلم.

 وأشار اللواء الدكتور إسماعيل كمال إلى أن تطوير التعليمية لا يقتصر على التوسع في إنشاء الفصول والمنشآت، وإنما يشمل توفير بيئة تعليمية متكاملة تهتم بالجانب الأكاديمي والبدني والأنشطة المختلفة، بما يسهم في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته وقدراته بصورة متكاملة.

جنوب سيناء المحافظ شرم الشيخ افتتاح المدرسة اليابانية

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