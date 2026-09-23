تراجع مؤشري البحرين العام والإسلامي لدى ختام تعاملات اليوم

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أغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1.911.97 بانخفاض 8.10 نقطة عن معدل الإغلاق السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع المال وقطاع المواد الأساسية.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن مؤشر البحرين الإسلامي أغلق عند مستوى 915.24 بانخفاض 6.57 نقطة عن معدل إغلاقه السابق.

وبلغت كمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليونًا و963 ألفًا و29 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 960 ألفًا و991 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 156 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المواد الاساسية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 60.79% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.