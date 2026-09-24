طريقة عمل كيكة الذرة .. بأسهل الخطوات

كيكة الذرة من الحلويات اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف توتا مراد على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كيكة الذرة فيما يلي….

مقادير كيكة الذرة



● 1 كوب دقيق عادى

● 2كوب دقيق ذرة أصفر

● ٣ بيضة كبيرة

● كوب ونص سكر

● نص كوب زيت

● وربع كوب زبدة

● نص كوب لبن

● 2 كيس فانيليا

● 1 كيس بيكنج بودر

طريقة تحضير كيكة الذرة



يخلط البيض والزيت والزبدة والسكر والفانيليا في الخلاط

تخلط المكونات الجافة معا ثم تضاف تدريجيا إلى المكونات السائلة

يوضع المزيج في الصينية

تخبز في الفرن حتى تمام الطهي